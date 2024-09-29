الغرافة يضم سيرخيو ريكو ووجدي كشريدة

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 21:10

كتب : FilGoal

سيرخيو ريكو - باريس سان جيرمان

أعلن الغرافة القطري ضم الحارس الإسباني سيرخيو ريكو.

وينضم اللاعب إلى الغرافة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي في صيف 2024.

ويأتي ذلك بعد إعلان النادي ضم التونسي وجدي كشريدة في صفقة انتقال حر.

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ويضم الفريق في صفوف عدد كبير من المحترفين أبرزهم الثنائي الإسباني خوسيلو ورودريجو مورينو والجزائري ياسين براهيمي والروماني فلورنيل كومان والتونسي فرجاني ساسي.

ويحتل الغرافة المركز السادس برصيد 8 نقاط بعد مرور 6 جولات من الدوري القطري.

يذكر أن سيرخيو ريكو تعرض لحادث أليم في 2023 أجبره على البقاء في العناية المركزة لمدة 5 أسابيع.

فبعد ساعات من التتويج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2022-2023 مع سان جيرمان، تعرض ريكو لحادث أليم حين سقط من أعلى حصانه وتعرض لضربة قوية في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتعرض اللاعب لحادث عندما كان يركب حصانا في مسقط رأسه، وجاءت عربة يجرها حصان، وأصبح الحيوان متوترا وألقى سيرجيو أرضا.

وأصيب ريكو بنزيف في المخ بسبب ركل الحصان لرأسه، حسب التقارير.

البالغ من العمر 31 عاما لم يشارك في أي مباراة مع سان جيرمان في الموسمين الأخيرين.

وكان النادي الفرنسي قد ضم ريكو من إشبيلية على سبيل الإعارة في البداية، قبل أن يضمه بشكل نهائي في صيف 2020.

ريكو من ناشئي إشبيلية، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2014، وخاض معه إجمالا 170 مباراة.

ثم لعب ريكو معارا إلى فولام الإنجليزي موسم 2018\2019 على سبيل الإعارة، وشارك معه في 32 مباراة، ولم ينجح في إنقاذه من الهبوط.

وأخيرا حلت محطة باريس سان جيرمان في صيف 2019، ليلعب دور الحارس الاحتياطي لـ كيلور نافاس ثم جيانلويجي دوناروما.

سيرخيو ريكو الغرافة الدوري القطري
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