تريزيجيه: سنلعب للفوز على النصر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 21:08

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الريان القطري

شدد محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري على أن فريقه سيلعب من أجل تحقيق الانتصار على النصر السعودي في دوري أبطال آسيا.

تريزيجيه

النادي : الريان

الريان

ويلعب الريان ضد النصر في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة غدا الإثنين.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نستعد جيدا لمواجهة النصر السعودي والكل جاهز لتقديم أفضل مستوى وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير التي ترغب في الانتصار".

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وأضاف "سنلعب ضد فريق كبير وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في المباراة ونحقق الفوز".

وواصل "لاعبو الريان ساعدوني منذ وصولي إلى هنا للدخول في الأجواء سريعا ونمتلك مدرب كبير ولاعبين مميزين والفترة القادمة ستكون أفضل بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "اللعب تحت ضغط لا يشكل مشكلة بالنسبة لي، منذ بدايتي ألعب تحت ضغط، وأفضل اللعب في مثل هذه الاجواء الممتعة والأهم بالنسبة لنا هو تقديم الأفضل والبداية دائما ما تكون مهمة، ونحن سنلعب للفوز".

وخسر الريان في المباراة ضد الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى.

دوري أبطال آسيا تريزيجيه الريان النصر
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