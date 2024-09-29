تشكيل أتلتيكو - ثلاثي هجومي ضد ريال مدريد في الدربي
الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 21:03
كتب : FilGoal
يبدأ أتليتكو مدريد بثلاثي هجومي مكون من أنطوان جريزمان وألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز في دربي العاصمة الإسبانية ضد ريال مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
ويواجه ريال مدريد خصمه أتليتكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.
وجاء تشكيل أتليتكو مدريد:
حراسة المرمى: يان أوبلاك
الدفاع: ناهول مولينا – روبن لو نورمان – خوسيه ماريا خيمينيز – رينيلدو ماندافا
الوسط: كونور جالاجر – رودريجو دي بول – ماركوس يورينتي
الهجوم: أنطوان جريزمان – ألكسندر سورلوث – خوليان ألفاريز
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 17 نقطة من 7 مباريات.
فيما يحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث برصيد 15 نقطة من 7 مباريات.
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