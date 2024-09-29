مورينيو: أنام في النادي حتى لا أضيع الوقت
الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 20:32
كتب : FilGoal
كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة التركي أنه يضطر إلى النوم ليلا في مقر تدريبات النادي بسبب كثرة العمل.
وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "أعمل لمدة 12 ساعة على الأقل يوميا ولذلك اضطر إلى النوم ليلا في ملعب تدريبات فنربخشة".
وأضاف "أنام في النادي حتى لا أضيع الوقت، إسطنبول مدينة جميلة لكنني لم آت إلى هنا لأحصل على إجازة بل أتيت للعمل".
وأكمل "فزت بالألقاب في كل الأندية التي دربتها، إلا أنني لم أفز بالألقاب مع توتنام لأنني غادرت النادي قبل يومين من نهائي الكأس".
وأوضح "أحاول دائما إيصال هذا للفريق واللاعبين، ولدينا بيئة عمل جيدة في النادي".
وتولى مورينيو تدريب فنربخشة بداية الموسم الحالي بعد رحيله عن روما الإيطالي في الموسم الماضي.
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