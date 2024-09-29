تشكيل ريال مدريد - رودريجو وفينيسيوس يقودان الهجوم ضد أتليتكو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أتليتكو مدريد في دربي المدينة.

ويواجه ريال مدريد خصمه أتليتكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

ويبدأ لوكا مودريتش لاعب الوسط بشكل أساسي بعدما كان على مقاعد البدلاء في المباراة السابقة ضد ديبورتيفو ألافيس.

وكذلك يعود داني كارباخال إلى التشكيل الأساسي بالرغم من مشاركة لوكا فاسكيز ضد ألافيس وتسجيله هدفا.

ويغيب كيليان مبابي عن المباراة بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارباخال – أنطونيو روديجير – إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – جود بيلينجهام – فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو – فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة.

بينما يأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث بـ15 نقطة.