بالمر: كان يجب أن أسجل 5-6 أهداف في برايتون وأشعر بالانزعاج

يبدو أن كول بالمر لاعب تشيلسي لم يكتف بتسجيل أربعة أهداف في شباك برايتون.

قاد كول بالمر لاعب تشيلسي فريقه للفوز على منافسه برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الإنجليزي لبي بي سي: "عندما أضعت أول فرصة، شعرت بالانزعاج، ولكن مع طريقة لعبهم وخط دفاعهم المتقدم، شعرت أننا سنحصل على المزيد من الفرص".

وأضاف "وضع المدرب خطة لعب جيدة، كنا نعرف كيف نهاجمهم بتمريرات سريعة من الخلف".

وأنهى حديثه قائلا: "ولذلك أرى أنه كان يجب أن أسجل 5-6 أهداف".

وبات بالمر أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في الشوط الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأصبح بالمر ثاني أكثر لاعب يسجل سوبر هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي مرتين، يسبقه فقط سيرجيو أجويرو بثلاث مرات.

وساهم بالمر في 43 هدفا لتشيلسي في الدوري الإنجليزي ما بين التسجيل والصناعة في 39 مباراة.

وتمكن بالمر من تسجيل 10 أهداف من ركلات ترجيح بنسبة نجاح 100%.

وارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 13 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد برايتون عند النقطة التاسعة في المركز الثامن.

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