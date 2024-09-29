بمشاركة مصطفى محمد كبديل.. نانت يفرط في تقدمه ويتعادل مع سانت إتيان

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 20:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

تعادل نانت مع سانت إتيان بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

المباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد كبديل في الدقيقة 79، ليكون قد شارك في 5 مباريات كبديل منذ بداية الموسم وسجل خلالهم هدف.

التعادل رفع رصيد نانت للنقطة 9 في المركز السابع، كما ارتفع رصيد سانت إتيان للنقطة 4 في المركز 17.

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تقدم يوهان ليبينانت بالهدف الأول لنانت في الدقيقة العاشرة.

وأضاف سوربا توماس الهدف الثاني في الدقيقة 49 مستغلا تمريرة من ليبينانت داخل منطقة الجزاء.

وقلص سانت إتيان الفارق عن طريق إبراهيم سيسوكو في الدقيقة 57.

وتعادل سيسوكو لسانت إتيان في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

وشارك مصطفى في الدقيقة 79 وكاد أن يسجل برأسية في الدقيقة 95 ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وشهدت الدقيقة 98 طرد ماركوس كوكو لاعب نانت بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد أولمبيك ليون يوم الأحد المقبل 6 أكتوبر، بينما يلتقي سانت إتيان مع أوكسير يوم السبت.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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