انتهت كأس العالم للأندية لليد – الأهلي (23)-(31) برشلونة.. تأهل الأحمر رغم الخسارة
الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 19:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد برشلونة في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 في البطولة التي تقام في مصر.
وتقام المباراة على الصالة المغطاة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفاز الأهلي في المباراة الأولى على سيدني الأسترالي بنتيجة 49-15.
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نهاية المباراة بفوز برشلونة 31-23
ق 53: تقدم برشلونة 28-20
ق 40: تقدم برشلونة 23 - 16
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 17-10
ق 20: تقدم برشلونة 11-5
ق 13: تقدم برشلونة 7-3
ق 7: تقدم برشلونة 5-2
ق 4: تقدم برشلونة 4-1
انطلاق المباراة
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