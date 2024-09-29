الدرع: سيظل انتمائي لـ الزمالك وأفتقده.. والفرق المصرية تستطيع مواجهة أي منافس

أكد يحيى الدرع لاعب فريق فيزبريم المجري أن سيظل انتمائه لـ الزمالك وكذلك يفتقد النادي كثيرا.

وودع الزمالك منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد بالخسارة من فيزبريم المجري بنتيجة 34-27 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال الدرع لقناة أون تايم سبورتس 1: "كان هدفنا الوصول إلى دور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، والمباراة كانت عاطفية وسط زملائي السابقين والجماهير، هذا هو نادي الزمالك الذي يلعب بقوة ضد أي منافس".

وأضاف "أتشرف بإقامة البطولة في مصر ونظهر للعالم بأكمله ما بإمكاننا تقديمه".

وشدد "هذه المباراة تثبت مرة أخرى أن الفرق المصرية تستطيع أن تواجه أي منافس وهذا ينطبق على منتخب مصر والزمالك والأهلي".

وأنهى حديثه قائلا: "سيظل انتمائي للزمالك وأفتخر وأتشرف بالزمالك وسعيد بهتافات الجماهير لي، أفتقد النادي كثيرا وأتمنى له التوفيق فيما هو قادم".

وحاز يحيى الدرع لاعب فيزبريم جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل 3 أهداف من أصل 5 تسديدات.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية في مصر منافسات البطولة حتى يوم 9 أكتوبر المقبل.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتفوق الضيوف بنتيجة 18-15.

وانتهت فرص تأهل الزمالك إذ احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد نقطتين وبفارق أهداف (-2).

ويتأهل أول المجموعات الثلاثة بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني.

ويتقوق الخليج حاليا برصيد نقطتان بـ +16 هدفا في ترتيب أفضل أصحاب المركز الثاني في المجموعات الـ 3.

أما الزمالك فيمتلك نقطتين ورصيده (-2 أهداف)، بينما الأهلي يمتلك نقطتين (+34 هدفا) ويواجه برشلونة صاحب النقطتين برصيد (+30 هدفا) قبل لقاءهما في الثامنة مساءً.