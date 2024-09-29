مرموش: سعيد بتسجيل الأهداف وصناعتها.. والاستعداد لـ بايرن يبدأ بعد بشكتاش

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 19:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش - كيل ضد فرانكفورت

شدد عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت على سعادته بمساعدة الفريق على تحقيق الفوز.

وفاز فرانكفورت على كيل بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وقال مرموش عبر شبكة دازن عقب المباراة: "لقد استمتعت بمساعدة الفريق عن طريق التسجيل والصناعة وفي النهاية الثلاث نقاط تحتسب للفريق بالكامل وهذه المباراة تعطينا الثقة وسنأخذ منها الاستفادة الكاملة".

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وأضاف "الفوز يمنحنا الثقة قبل مباراة بشكتاش في الدوري الأوروبي وبعد ذلك سنبدأ الاستعداد لمباراة بايرن ميونيخ في الدوري".

سجل مرموش هدفين في المباراة، بينما تكمل بصناعة الهدفين الآخرين.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت للنقطة 12 في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما توقف رصيد كيل عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

وانفرد مرموش بصدارة ترتيب هدافين الدوري الألماني برصيد 6 أهداف متخطيا هاري كين لاعب بايرن ميونيخ صاحب الخمسة أهداف.

ووصل مرموش للصناعة رقم ثلاثة في الدوري ليستاوى مع كين كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف برصيد 9 مساهمات لكل منهما.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت
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