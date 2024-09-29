كرة يد - الزمالك يودع منافسات كأس العالم للأندية بالخسارة من فيزبريم

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - فيزبريم المجري - الزمالك

ودع الزمالك منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد بالخسارة من فيزبريم المجري بنتيجة 34-27 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية في مصر منافسات البطولة حتى يوم 9 أكتوبر المقبل.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتفوق الضيوف بنتيجة 18-15.

أخبار متعلقة:
كرة يد - انتظار نتائج الأهلي والزمالك.. ماجديبورج يُنهي طموح الخليج كرة يد - قبل ختام دور المجموعات.. حالات تأهل الأهلي والزمالك لنصف النهائي كرة يد - برشلونة يكتسح سيدني قبل لقاء الأهلي في كأس العالم للأندية كرة يد - بقيادة الدرع.. فيزبريم يكتسح تاوباتي قبل لقاء الزمالك في كأس العالم للأندية

وزاد الفارق في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 34-27.

وحاز يحيى الدرع لاعب فيزبريم جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل 3 أهداف من أصل 5 تسديدات.

وانتهت فرص تأهل الزمالك إذ احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد نقطتين وبفارق أهداف (-2).

ويتأهل أول المجموعات الثلاثة بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني.

ويتقوق الخليج حاليا برصيد نقطتان بـ +16 هدفا في ترتيب أفضل أصحاب المركز الثاني في المجموعات الـ 3.

أما الزمالك فيمتلك نقطتين ورصيده (-2 أهداف)، بينما الأهلي يمتلك نقطتين (+34 هدفا) ويواجه برشلونة صاحب النقطتين برصيد (+30 هدفا) قبل لقاءهما في الثامنة مساءً.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز من أجل حسم تأهله مباشرة، أو الخسارة بفارق أقل من 18 هدفا للتأهل لنصف النهائي.

ويعتبر برشلونة صاحب الرقم القياسي برصيد 5 ألقاب ويليه ماجديبورج بثلاثة ألقاب.

فيزبريم الزمالك - فيزبريم - سوبر جلوب كرة يد يحيى الدرع
نرشح لكم
كرة يد - رغم الخسارة من برشلونة وبفضل فارق الأهداف.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية انتهت كأس العالم للأندية لليد – الأهلي (23)-(31) برشلونة.. تأهل الأحمر رغم الخسارة الدرع: سيظل انتمائي لـ الزمالك وأفتقده.. والفرق المصرية تستطيع مواجهة أي منافس انتهت كرة يد - الزمالك (27)-(34) فيزبريم.. الأبيض يودع كرة يد - انتظار نتائج الأهلي والزمالك.. ماجديبورج يُنهي طموح الخليج كرة يد - قبل ختام دور المجموعات.. حالات تأهل الأهلي والزمالك لنصف النهائي مواعيد مباريات الأحد 29 سبتمبر 2024.. دربي مدريد ومونديال أندية اليد كرة يد - برشلونة يكتسح سيدني قبل لقاء الأهلي في كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
استراحة الدوري الإسباني - أتليتكو (0)-(0) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: استقبلنا هدفا بنفس الطريقة مرتين في أسبوع.. وسنتعلم مما حدث سريعا ساعة | الدوري الإنجليزي
ناصر منسي: الكثيرون قالوا إننا سنخسر من الأهلي بهدفين وثلاثة.. وردنا كان في الملعب ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - رغم الخسارة من برشلونة وبفضل فارق الأهداف.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية ساعة | كرة يد
الغرافة يضم سيرخيو ريكو ووجدي كشريدة ساعة | الوطن العربي
تريزيجيه: سنلعب للفوز على النصر ساعة | آسيا
تشكيل أتلتيكو - ثلاثي هجومي ضد ريال مدريد في الدربي ساعة | الدوري الإسباني
مورينيو: أنام في النادي حتى لا أضيع الوقت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري