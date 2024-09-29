كرة يد - الزمالك يودع منافسات كأس العالم للأندية بالخسارة من فيزبريم

ودع الزمالك منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد بالخسارة من فيزبريم المجري بنتيجة 34-27 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية في مصر منافسات البطولة حتى يوم 9 أكتوبر المقبل.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتفوق الضيوف بنتيجة 18-15.

وزاد الفارق في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 34-27.

وحاز يحيى الدرع لاعب فيزبريم جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل 3 أهداف من أصل 5 تسديدات.















































































































وانتهت فرص تأهل الزمالك إذ احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد نقطتين وبفارق أهداف (-2).

ويتأهل أول المجموعات الثلاثة بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني.

ويتقوق الخليج حاليا برصيد نقطتان بـ +16 هدفا في ترتيب أفضل أصحاب المركز الثاني في المجموعات الـ 3.

أما الزمالك فيمتلك نقطتين ورصيده (-2 أهداف)، بينما الأهلي يمتلك نقطتين (+34 هدفا) ويواجه برشلونة صاحب النقطتين برصيد (+30 هدفا) قبل لقاءهما في الثامنة مساءً.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز من أجل حسم تأهله مباشرة، أو الخسارة بفارق أقل من 18 هدفا للتأهل لنصف النهائي.

ويعتبر برشلونة صاحب الرقم القياسي برصيد 5 ألقاب ويليه ماجديبورج بثلاثة ألقاب.