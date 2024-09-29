بمشاركة سام مرسي ضد أستون فيلا.. إبسويتش يتعادل للمرة الرابعة على التوالي في الدوري

تعادل إبسويتش تاون بهدفين لكل فريق ضد منافسه أستون فيلا في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري سام مرسي في المباراة بشكل أساسي وخرج في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويعد هذا التعادل هو الرابع على التوالي لإبسويتش تاون خلال الموسم الجاري، إذ لم يعرف الفوز مطلقا.

وحقق إبسويتش نتيجة التعادل مع فولام وبرايتون وساوثهامبتون والآن ضد أستون فيلا.

وسجل مرسي هدفا في شباك ساوثهامبتون في الدقائق القاتلة.

وحصل مرسي على بطاقة صفراء ضد أستون فيلا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وبذلك إذا تلقى مرسي بطاقة صفراء أخرى سيتم إيقافه لمباراة بسبب تراكم البطاقات.

وحسب لوائح الدوري الإنجليزي، إذا حصل أي لاعب على 10 بطاقات صفراء قبل الجولة 33 يتم إيقافة مباراتين أخرتين.

وافتتح ليام ديلاب النتيجة لصالح إبسويتش في الدقيقة الثامنة.

وتقدم أستون فيلا بهدفين ليقلب النتيجة عن طريق مورجان روجرز وأولي واتكينز في الدقيقتين 15 و32، من صناعة واتكينز وليون بايلي بالترتيب.

وعاد ديلاب ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 72 من صناعة أوماري هوتشينسون.

وبهذا التعادل وصل إبسويتش إلى النقطة الرابعة في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 13 في المركز الخامس.