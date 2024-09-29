لبيب: هذه كواليس بعد احتساب ضربة جزاء الأهلي.. وتجديد عقد زيزو وحقيقة التفاوض مع رمضان

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عما حدث بعد احتساب ضربة جزاء لـ الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال لبيب لراديو ميجا إف إم: "نحن مجلس إدارة يتسم بروح التضحية ونريد إعادة الزمالك إلى عهده من خلال تقديم كرة قدم ممتعة، نحن دائما نهتم بالأداء أكثر من النتائج، وهذا ما نحققه الآن، لدينا مجموعة من اللاعبين الرائعين وقوام فريق قوي ليس فقط بسبب التتويج ببطولة، لكن الفوز بالبطولات مستقبلا".

وأضاف "نحن نتبع الأسلوب العلمي في الإدارة وهو أن كل شخص لديه مهمة خاصة ينجزها، ولذلك تدعيم الفريق بصفقات جديدة هو عن طريق جويه جوميز المدير الفني بالإضافة إلى لجنة كرة مشكلة مختصة بهذا الشأن، وهذا التعاون بينهما مفيد للغاية".

وأكمل "لم ننجر خلف أقاويل تفيد بتشكيك في حكم مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي، تم احتساب ضربة جزاء للمنافس واعترض اللاعبين بسبب عدم صحتها، لكن شجعناهم وقلنا لهم إن التوفيق سيكون حليفا لكم".

وواصل "يوجد ظلم تحكيمي في الرياضة، لا تستطيع أن تبني رأي مؤكد يخص حالة تحكيمية لأن بها وجهات نظر، لكن أرسلنا رسائل إلى اللاعبين بأن يكملوا وسنفوز بالمباراة ونتوج بالبطولة".

وأكمل "علاقتي بمجلس إدارة الأهلي عظيمة ويمتلك مجموعة من الزملاء أصحاب الخبرات، كل علاقة تعود إلى طبيعتها عقب أي مباراة، وبالتالي نحن نهتم بخلق روح رياضية ومنافسة داخل الملعب فقط وليست خارجه أو في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي".

وشدد "جوميز بدأ المباراة بتشكيل ممتاز وقرأ المباراة بشكل جيد، نحن لعبنا مباراة جيدة جدا، ولذلك شعرت بأننا سنفوز بها، الثنائي محمود حمدي وأحمد حمدي أصر على السفر رفقة الفريق، زرعنا هذه الروح في اللاعبين والجميع لاحظ ذلك".

وأوضح "قلت للاعبين أنتم مجموعة متميزة وتتعرضوا للظلم من قبل حديث الناس، الزمالك يعاني دائما من التشكيك حتى قبل المباراة، تعرض محمو بنتايك إلى التقليل من قدراته من الزملكاوية قبل أي شخص آخر، لكن لماذا؟ أي فرد يحب النادي يجب ألا يقول ذلك، كل هذه الأشياء أعطت الحافز للاعبين من أجل الفوز".

وعن تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" قال: "لماذا كل الناس تترك جميع الأندية واللاعبين التي ستنتهي عقودها وتتحدث فقط عن عقد زيزو؟ أطلب من الجميع بأن يتركنا وشأننا، زيزو لاعب مميز ودعونا نعمل على ذلك بشكل صحيح، وأقول لجمهور الزمالك نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل النادي".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أستطيع الحديث عن مفاوضات مع رمضان صبحي، لأن المدرب هو الذي لديه الحق فقط كما قلت من قبل، كيف أجتمع مع رمضان صبحي وأنا في السعودية؟ لا لم يحدث".

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.