ساهم في جميع الأهداف.. مرموش هداف الدوري يقود فرانكفورت للفوز برباعية على كيل

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 18:25

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد كيل

قاد عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على كيل بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سجل مرموش هدفين في المباراة، بينما تكمل بصناعة الهدفين الآخرين.

شارك مرموش في المباراة بكامل دقائقها من البداية.

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الفوز رفع رصيد فرانكفورت للنقطة 12 في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما توقف رصيد كيل عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

وانفرد مرموش بصدارة ترتيب هدافين الدوري الألماني برصيد 6 أهداف متخطيا هاري كين لاعب بايرن ميونيخ صاحب الخمسة أهداف.

ووصل مرموش للصناعة رقم ثلاثة في الدوري ليستاوى مع كين كأكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف برصيد 9 مساهمات لكل منهما.

أهدر مرموش فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 من انفراد بالمرمى تصدى له الحارس.

وبعد 10 دقائق افتتح النجم المصري التسجيل بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب انتهت بتسديدة في الزاوية الضيقة للحارس لتسكن الشباك.

وبعد ثلاث دقائق تعادل كيل من ركلة جزاء سجلها شوتو ماشينو.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين تقدم فرانكفورت من جديد عن طريق إيجور ماتانوفيتش برأسية مستغلا ركنية نفذها مرموش.

ومن جديد تعادل ماشينو لكيل في الدقيقة 50 بتسديدة خادعت الحارس.

وأعاد مرموش فريقه للتقدم في الدقيقة 64 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء خادعت الحارس بعد لمست المدافع ودخلت المرمى.

وأضاف فرانكفورت الهدف الرابع عن طريق توتا في الدقيقة 73 بصناعة من عمر مرموش مرة أخرى.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة ضد بايرن ميونيخ يوم الأحد المقبل في مواجهة على صدارة جدول الترتيب وجدول ترتيب الهدافين.

إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش الدوري الألماني
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