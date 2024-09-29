الدوري الألماني - مرموش ينفرد بصدارة الهدافين.. ورقم تاريخي لم يحدث من قبل

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 17:44

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد كيل

ارتقى عمر مرموش لصدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد مرور 5 جولات بفضل هدفيه ضد هوليستن كييل.

ويتفوقإينتراخت فرانكفورت على كييل في لقاء يقام على ملعب الأخير بنتيجة 4-2 حتى الآن.

وسجل مرموش هدف التقدم بعد مجهود فردي في الدقيقة 25، وصنع الهدف الثاني في الدقيقة 47 ثم سجل الهدف الثالث في الدقيقة 65 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم صنع الهدف الرابع بطريقة رائعة في الدقيقة 74.

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ولأول مرة يسجل مرموش في 4 مباريات متتالية بالدوري الألماني.

ولأول مرة يسجل لاعب لفرانكفورت 5 أهداف في أول 5 مباريات منذ لدوري الألماني موسم 1999-2000 سجلها باشيرو سالو.

وبات مرموش أول لاعب في تاريخ إينتراخت فرانكفورت يسجل 6 أهداف في أول 5 جولات من الدوري الألماني.

وانفرد مرموش في صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 6 أهداف، متفوقا على هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ صاحب الـ 5 أهداف.

ويعد الثنائي الأكثر مساهمة في الدوري برصيد 9 أهداف، مرموش سجل 6 وصنع 3، وكين سجل 5 وصنع 4.

ويواصل مرموش التسجيل في الدوري الألماني للموسم الرابع على التوالي بقمصان شتوتجارت وفولفسبورج وفرانكفورت.

ويعد مرموش ثاني أفضل هداف مصري في الدوري الألماني برصيد 26 هدفا، بعد محمد زيدان صاحب الـ 47 هدفا.

ويمتلك مرموش فرصة الموسم الجاري لكسر رقم زيدان في التمريرات الحاسمة.

وصنع زيدان 17 هدفا في 155 مباراة، فيما صنع مرموش 14 في الدوري الألماني في 96 مباراة والرقم مرشح للزيادة.

عمر مرموش هاري كين الدوري الألماني
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