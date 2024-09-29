مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت ضد سانت إتيان

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 17:20

كتب : FilGoal

مصطفى محمدب

أعلن أنتوان كومبواري مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سانت إتيان.

ويلتقي نانت مع سانت إتيان على ملعب الأول في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

ويجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في المباراة.

أخبار متعلقة:
انتهت الدوري الألماني - كييل (2)-(4) فرانكفورت.. تألق مرموش كرة يد - انتظار نتائج الأهلي والزمالك.. ماجديبورج يُنهي طموح الخليج دي يونج: لم أرفض إجراء جراحة في الكاحل.. ولا أتقاضى 37 مليون يورو انتهت كرة يد - الزمالك (27)-(34) فيزبريم.. الأبيض يودع

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: ماركوس كوكو – جان شارلس كاستيليتو – ناثان زيزي – نيكولاس دوزا.

خط الوسط: دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيريفيلا – يوهان ليبينانت.

خط الهجوم: ماتيس أبلين – موسيس سيمون - سوربا توماس.

وشارك مصطفى منذ بداية الموسم الحالي في 4 مباريات جاءت جميعها كبديل وخلالها سجل هدفا واحد ولم يصنع.

ويحتل نانت المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بينما يحتل سانت إتيان المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط.

نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد
نرشح لكم
مرموش: الفوز على كيل يعطينا الثقة.. وسعيد بالتسجيل والصناعة بمشاركة سام مرسي ضد أستون فيلا.. إبسويتش يتعادل للمرة الرابعة على التوالي في الدوري ساهم في جميع الأهداف.. مرموش هداف الدوري يقود فرانكفورت للفوز برباعية على كيل مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(2) توتنام.. أونانا يمنع الثالث ببراعة بايرن ميونيخ يعلن إصابة هاري كين الدوري الألماني - مرموش ينفرد بصدارة الهدافين.. ورقم تاريخي لم يحدث من قبل التشكيل - أوجارتي في وسط مانشستر يونايتد.. وسولانكي يقود توتنام بغياب سون انتهت الدوري الألماني - كييل (2)-(4) فرانكفورت.. تألق مرموش
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم للأندية لكرة اليد – الأهلي ضد برشلونة 10 دقيقة | كرة يد
الدرع: سيظل انتمائي لـ الزمالك وأفتقده.. والفرق المصرية تستطيع مواجهة أي منافس 16 دقيقة | كرة يد
مرموش: الفوز على كيل يعطينا الثقة.. وسعيد بالتسجيل والصناعة 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الزمالك يودع منافسات كأس العالم للأندية بالخسارة من فيزبريم 41 دقيقة | كرة يد
بمشاركة سام مرسي ضد أستون فيلا.. إبسويتش يتعادل للمرة الرابعة على التوالي في الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
لبيب: هذه كواليس بعد احتساب ضربة جزاء الأهلي.. وتجديد عقد زيزو وحقيقة التفاوض مع رمضان ساعة | الكرة المصرية
ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب مصر للشباب ساعة | منتخب مصر
ساهم في جميع الأهداف.. مرموش هداف الدوري يقود فرانكفورت للفوز برباعية على كيل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري