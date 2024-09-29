مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت ضد سانت إتيان
الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 17:20
كتب : FilGoal
أعلن أنتوان كومبواري مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سانت إتيان.
ويلتقي نانت مع سانت إتيان على ملعب الأول في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.
ويجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في المباراة.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
حراسة المرمى: ألبان لافونت
خط الدفاع: ماركوس كوكو – جان شارلس كاستيليتو – ناثان زيزي – نيكولاس دوزا.
خط الوسط: دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيريفيلا – يوهان ليبينانت.
خط الهجوم: ماتيس أبلين – موسيس سيمون - سوربا توماس.
وشارك مصطفى منذ بداية الموسم الحالي في 4 مباريات جاءت جميعها كبديل وخلالها سجل هدفا واحد ولم يصنع.
ويحتل نانت المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بينما يحتل سانت إتيان المركز الـ 17 برصيد 3 نقاط.
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