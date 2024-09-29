انتهت كرة يد - الزمالك (27)-(34) فيزبريم.. الأبيض يودع

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 17:12

كتب : FilGoal

الزمالك - فيزبريم - سوبر جلوب

يلعب الزمالك ضد فيزبريم المجري في الجولة الختامية من كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام المباراة على صالة العاصمة الإدارية في مصر، ويحتاج الزمالك للفوز من أجل التأهل دون النظر لنتائج أخرى.

شاهد من هنــــــــــــــــــــــا

-------------------

انتهت الزمالك يودع منافسات البطولة بالخسارة 34-27

ق 55: 30-25 لفيزبريم

ق 47: 28-22 لفزبريم

ق 41: 24-19 لفيزبريم

ق 37: 22-18 لفيزبريم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فيزبريم 18-15

ق 24: أحمد الأحمر يسجل بتصويبة قوية 13-16 لفيزبريم

ق 20: 14-10 لفيزبريم

ق 19: يحيى الدرع يسجل لفيزبريم

ق 13: 10-5 لفيزبريم

ق 9: 5-4 وعودة للزمالك لتقليص النتيجة

انطلاق المباراة

كرة يد كأس العالم للأندية سوبر جلوب فيزبريم الزمالك
نرشح لكم
كرة يد - رغم الخسارة من برشلونة وبفضل فارق الأهداف.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية انتهت كأس العالم للأندية لليد – الأهلي (23)-(31) برشلونة.. تأهل الأحمر رغم الخسارة الدرع: سيظل انتمائي لـ الزمالك وأفتقده.. والفرق المصرية تستطيع مواجهة أي منافس كرة يد - الزمالك يودع منافسات كأس العالم للأندية بالخسارة من فيزبريم كرة يد - انتظار نتائج الأهلي والزمالك.. ماجديبورج يُنهي طموح الخليج كرة يد - قبل ختام دور المجموعات.. حالات تأهل الأهلي والزمالك لنصف النهائي مواعيد مباريات الأحد 29 سبتمبر 2024.. دربي مدريد ومونديال أندية اليد كرة يد - برشلونة يكتسح سيدني قبل لقاء الأهلي في كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - أتليتكو (0)-(0) ريال مدريد.. تسديدة صاروخية من فالفيردي ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: استقبلنا هدفا بنفس الطريقة مرتين في أسبوع.. وسنتعلم مما حدث سريعا ساعة | الدوري الإنجليزي
ناصر منسي: الكثيرون قالوا إننا سنخسر من الأهلي بهدفين وثلاثة.. وردنا كان في الملعب ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - رغم الخسارة من برشلونة وبفضل فارق الأهداف.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية ساعة | كرة يد
الغرافة يضم سيرخيو ريكو ووجدي كشريدة ساعة | الوطن العربي
تريزيجيه: سنلعب للفوز على النصر ساعة | آسيا
تشكيل أتلتيكو - ثلاثي هجومي ضد ريال مدريد في الدربي ساعة | الدوري الإسباني
مورينيو: أنام في النادي حتى لا أضيع الوقت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري