انتهت كرة يد - الزمالك (27)-(34) فيزبريم.. الأبيض يودع

يلعب الزمالك ضد فيزبريم المجري في الجولة الختامية من كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام المباراة على صالة العاصمة الإدارية في مصر، ويحتاج الزمالك للفوز من أجل التأهل دون النظر لنتائج أخرى.

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انتهت الزمالك يودع منافسات البطولة بالخسارة 34-27

ق 55: 30-25 لفيزبريم

ق 47: 28-22 لفزبريم

ق 41: 24-19 لفيزبريم

ق 37: 22-18 لفيزبريم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم فيزبريم 18-15

ق 24: أحمد الأحمر يسجل بتصويبة قوية 13-16 لفيزبريم

ق 20: 14-10 لفيزبريم

ق 19: يحيى الدرع يسجل لفيزبريم

ق 13: 10-5 لفيزبريم

ق 9: 5-4 وعودة للزمالك لتقليص النتيجة

انطلاق المباراة