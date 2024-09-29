كرة يد - انتظار نتائج الأهلي والزمالك.. ماجديبورج يُنهي طموح الخليج

قدّم فريق الخليج السعودي مباراة كبيرة أمام ماجديبورج الألماني رغم الخسارة ضمن منافسات الجولة الختامية بكأس العالم للأندية لكرة اليد.

وكان ماجديبورج قد توج بلقب كأس العالم للأندية في آخر ثلاث نسخ أقيمت.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية في مصر منافسات البطولة حتى يوم 9 أكتوبر المقبل.

وتغلب ماجديبورج على حساب الخليج بنتيجة 35-28 رغم الأداء الكبير من الفريق السعودي حتى منتصف الشوط الثاني.

وكان ماجديبورج متقدما بصعوبة حتى نتيجة 24-23 قبل أن تحسم خبرات الفريق الألماني النتيجة في النهاية.

وبذلك ينتظر الخليج مباراتي الزمالك أمام فيزبريم المجري، والأهلي ضد برشلونة لتحديد المتأهل.

ويتأهل أول المجموعات الثلاثة بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني.

ويأتي الخليج في المركز الثاني لمجموعته برصيد نقطتان بـ +16 هدفا.

أما الزمالك فيمتلك نقطتين ورصيده (+5 أهداف) يواجه فيزبريم صاحب النقطتين ورصيده (+26 هدفا).

بينما الأهلي يمتلك نقطتين (+34 هدفا) يواجه برشلونة صاحب النقطتين برصيد (+30 هدفا).

ويعتبر برشلونة صاحب الرقم القياسي برصيد 5 ألقاب ويليه ماجديبورج بثلاثة ألقاب.