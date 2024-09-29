دي يونج: لم أرفض إجراء جراحة في الكاحل.. ولا أتقاضى 37 مليون يورو

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 16:40

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

نفى فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الأخبار التي خرجت حول رفضه الخضوع لعملية جراحية للتعافي من إصابته.

وتعرض دي يونج لإصابة قوية في الكاحل خلال مواجهة ريال مدريد بالدور الثاني من الدوري في الموسم الماضي ولم يشارك مع الفريق حتى الآن.

وقال دي يونج في حوار مع Barca one: "خلال فترة التعافي التزمت الصمت ولكن لم يتحدث معي النادي حول ضرورة خضوعي لجراحة وأنا لم أوافق، اتفقنا مجتمعين في النادي على أن الجراحى ليست هي الحل الأفضل ولا أعرف من أين يأتي ذلك الحديث".

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وواصل "تعرضي للإصابة 3 مرات في نفس المكان عرضني لمشكلة نفسية ولكنني استعدت ثقتي بنفسي تدريجيا للعودة والدخول في الصراعات".

وتابع "ليس صحيحا أنني أحصل على 37 مليون يورو هذا رقم غير متوافق مع المبلغ الذي أتقاضاه".

وأضاف "سأعود قريبا، أرى الفريق يملك طاقة وحيوية وأتشوق لأكون جزء من الفريق لأساهم بقدر المستطاع".

وأتم "فليك لم يطلب مني أي شيء بالتحديد، عندما أعود للمشاركة سأرى أين سألعب".

وعاد دي يونج للتدريبات الجماعية لبرشلونة بانتظار المشاركة مع الفريق من جديد.

فرينكي دي يونج برشلونة
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