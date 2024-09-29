انتهت الدوري الألماني - كييل (2)-(4) فرانكفورت.. تألق مرموش

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 16:31

كتب : FilGoal

عمر مرموش - كيل ضد فرانكفورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة هولستين كيل الألماني ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

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نهاية المباراة

ق75. وقوع مرموش لتعرضه للإصابة.

ق73. جووووول الراااابع لفرانكفروت عن طريق توتا من صناعة مرموش من جديد.

ق64. جوووووول عمر مرموش يسجل الثالث وينفرد بصدارة الهدافين.

ق50. جوووول التعادل لكيل عن طريق شوتو ماشينو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء خادعت الحارس.

ق47. جووووول الثاني لفرانكفورت عن طريق إيجور ماتانوفيتش برأسية مستغلا ركنية نفذها عمر مرموش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30. جوووول التعادل لكييل عن طريق شوتو ماشينو.

ق28. ركلة جزاااء لكييل

ق25. جوووووول أول لفرانكفورت عن طريق عمر مرموش بعد انطلاقة رائعة وتسديدة في الضيقة.

ق15. مرموش يهدر الأول من انفراد بالمرمى تصدى له الحارس.

بداية المباراة

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني
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