محمد صبحي: الزمالك يستحق لقب السوبر.. وأداء عواد منحني الرضا بالإصابة

أشاد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك بأداء زملائه في الفريق والتتويج بلقب السوبر الإفريقي.

محمد صبحي النادي : الزمالك الزمالك

وغاب محمد صبحي عن المباراة بسبب الإصابة قبل التمرين الختامي.

وقال محمد صبحي حارس مرمى الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي: "سعيد للغاية بالفوز على الأهلي والتتويج بلقب كأس السوبر".

وشدد "الزمالك كان يستحق الفوز لأننا قدمنا مباراة قوية".

وكشف صبحي "كنت أتمنى المشاركة في المباراة وكنت في قمة تركيزي ولكن الإصابة حرمتني من التواجد".

وتابع "محمد عواد نجح بجدارة في الدفاع عن مرمى الفريق، وبالرغم من حزني لعدم المشاركة لكن أداء عواد منحني الرضا بالإصابة".

واختتم محمد صبحي تصريحاته "الزمالك يمتلك حراس مميزين، وتربطني علاقة قوية بمحمد عواد والمنافسة دائما تكون لصالح الفريق".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك هو لقب السوبر الإفريقي الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.