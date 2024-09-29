تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد هوليستن كيل في الدوري الألماني

يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل إينتراخت فرانكفورت أمام هوليستن كييل في الدوري الألماني.

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

ويقود مرموش هجوم فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من أربع مباريات.

وحال فوز فرانكفورت بالمباراة يصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كاوا سانتوس.

خط الدفاع: أرثر ثايتي – روبين كوخ – توتا – راسموس كريستينسن.

خط الوسط: فارس شعيبي – هوجو لارسون – جونيور دينا إبيمبي – أوريلي أميندا.

خط الهجوم: عمر مرموش – إجور ماتانوفيتش.

ونجح عمر مرموش خلال 4 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم من المساهمة في خمسة أهداف.

وسجل مرموش أربعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.