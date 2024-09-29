تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد هوليستن كيل في الدوري الألماني
الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 15:45
كتب : FilGoal
يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل إينتراخت فرانكفورت أمام هوليستن كييل في الدوري الألماني.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويقود مرموش هجوم فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.
ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من أربع مباريات.
وحال فوز فرانكفورت بالمباراة يصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونيخ المتصدر.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: كاوا سانتوس.
خط الدفاع: أرثر ثايتي – روبين كوخ – توتا – راسموس كريستينسن.
خط الوسط: فارس شعيبي – هوجو لارسون – جونيور دينا إبيمبي – أوريلي أميندا.
خط الهجوم: عمر مرموش – إجور ماتانوفيتش.
ونجح عمر مرموش خلال 4 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم من المساهمة في خمسة أهداف.
وسجل مرموش أربعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.
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