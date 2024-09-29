تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي ضد هوليستن كيل في الدوري الألماني

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 15:45

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يبدأ عمر مرموش أساسيا في تشكيل إينتراخت فرانكفورت أمام هوليستن كييل في الدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

ويقود مرموش هجوم فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط من أربع مباريات.

أخبار متعلقة:
هدفان قاتلان.. فرانكفورت يسقط في فخ التعادل أمام بلزن بمشاركة كاملة لـ مرموش مرموش: هذه الأسباب دفعتني للبقاء مع فرانكفورت مدرب فرانكفورت يتغزل في مرموش.. ويتحدث عن مستقبله للمباراة الثالثة تواليا.. مرموش يسجل ويقود فرانكفورت للفوز على مونشنجلادباخ

وحال فوز فرانكفورت بالمباراة يصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كاوا سانتوس.

خط الدفاع: أرثر ثايتي – روبين كوخ – توتا – راسموس كريستينسن.

خط الوسط: فارس شعيبي – هوجو لارسون – جونيور دينا إبيمبي – أوريلي أميندا.

خط الهجوم: عمر مرموش – إجور ماتانوفيتش.

ونجح عمر مرموش خلال 4 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم من المساهمة في خمسة أهداف.

وسجل مرموش أربعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

فرانكفورت عمر مرموش الدوري الألماني
نرشح لكم
مرموش: الفوز على كيل يعطينا الثقة.. وسعيد بالتسجيل والصناعة بمشاركة سام مرسي ضد أستون فيلا.. إبسويتش يتعادل للمرة الرابعة على التوالي في الدوري ساهم في جميع الأهداف.. مرموش هداف الدوري يقود فرانكفورت للفوز برباعية على كيل مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(2) توتنام.. أونانا يمنع الثالث ببراعة بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة هاري كين الدوري الألماني - مرموش ينفرد بصدارة الهدافين.. ورقم تاريخي لم يحدث من قبل التشكيل - أوجارتي في وسط مانشستر يونايتد.. وسولانكي يقود توتنام بغياب سون مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت ضد سانت إتيان
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم للأندية لكرة اليد – الأهلي ضد برشلونة 11 دقيقة | كرة يد
الدرع: سيظل انتمائي لـ الزمالك وأفتقده.. والفرق المصرية تستطيع مواجهة أي منافس 16 دقيقة | كرة يد
مرموش: الفوز على كيل يعطينا الثقة.. وسعيد بالتسجيل والصناعة 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الزمالك يودع منافسات كأس العالم للأندية بالخسارة من فيزبريم 42 دقيقة | كرة يد
بمشاركة سام مرسي ضد أستون فيلا.. إبسويتش يتعادل للمرة الرابعة على التوالي في الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
لبيب: هذه كواليس بعد احتساب ضربة جزاء الأهلي.. وتجديد عقد زيزو وحقيقة التفاوض مع رمضان ساعة | الكرة المصرية
ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب مصر للشباب ساعة | منتخب مصر
ساهم في جميع الأهداف.. مرموش هداف الدوري يقود فرانكفورت للفوز برباعية على كيل ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 3 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري