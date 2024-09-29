بعد التتويج بالسوبر الإفريقي.. جوزيه جوميز يغادر مصر لقضاء فترة إجازة

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 14:46

كتب : FilGoal

الزمالك - الشرطة الكيني - جوزيه جوميز

غادر جوزيه جوميز مدرب الزمالك مصر صباح اليوم الأحد برفقة جهازه الفني للحصول على فترة إجازة.

وكان الزمالك قد توج بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ووصلت بعثة الزمالك من السعودية مساء أمس السبت بعد التتويج باللقب.

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وغادر جوميز والجهاز الفني مصر لقضاء فترة إجازة على أن يعودوا يوم الجمعة المقبل لقيادة مران الفريق بشكل طبيعي.

وحصل الزمالك على إجازة لمدة 6 أيام على أن يعود الفريق لخوض للاستعداد لخوض كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، على أن يلعب الفائز ضد الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويقام كأس السوبر المصري في الإمارات.

وتوج جوميز بثاني ألقابه رفقة الزمالك بعد الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي.

ويقام دوري الموسم الجديد بنظام جديد من دور واحد ثم يلعب أول 9 مراكز على التتويج باللقب ويلعب آخر 9 على تفادي الهبوط لدوري المحترفين.

الزمالك جوزيه جوميز
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