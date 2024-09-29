تقرير بريطاني: صندوق الاستثمار السعودي يجهز عرضا فلكيا لضم صلاح

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 14:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يبدو أن موسم 2024-2025 الجاري قد يكون الأخير لمحمد صلاح بقميص ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ولم يتخذ النادي الإنجليزي خطوات من أجل التجديد حتى الآن.

وكشفت صحيفة caughtoffside البريطانية وفقا لمصادرها أن صندوق الاستثمار السعودي يجهز عرضا فلكيا لضم محمد صلاح.

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وأشار التقرير إلى أن صلاح لم يصل لجديد مع ليفربول إذ لم يقدم النادي عروض للتجديد حتى الآن.

وأوضح التقرير أن صندوق الاستثمار السعودي يستعد بحلول يناير المقبل تقديم عرضا رسميا لضم محمد صلاح.

ويجهز صندوق الاستثمار السعودي عرضا لمدة موسمين مع بند يتيح التجديد لموسم ثالث مقابل راتب فلكي.

ورغم أن اتحاد جدة أبرز الأندية التي ترغب في ضم صلاح إلا أن هناك أندية تتنافس لضم قائد منتخب مصر.

وتتنافس أندية الهلال والنصر وأهلي جدة مع الاتحد لضم صلاح الموسم المقبل.

أما من جانبه فيستعد ليفربول لتجهيز بدائل حال رحيل أسطورة فريقه.

ويراقب ليفربول، تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد كهدف رئيسي لاستبدال صلاح ويأتي من خلفه ثنائي الدوري الألماني، كريم أديمي وليروي ساني.

ونجح محمد صلاح نجم ليفربول في تسجيل هدفه رقم 34 مع فريقه من ركلات جزاء منذ انضمامه له.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني من ضربة جزاء في شباك ولفرهامبتون في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

على جانب آخر واصل محمد صلاح زيادة أهدافه مع ليفربول منذ انضمامه للفريق الأحمر وهو الرقم الذي يتفوق فيه على كل اللاعبين بفارق كبير للغاية.

ومنذ انضمامه لليفربول أصبح محمد صلاح هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 231 هدفا ويأتي من بعده سون هيونج مين نجم توتنام برصيد 161 هدفا.

وبشكل عام هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وصل محمد صلاح للمساهمة التهديفية رقم 8، برصيد 4 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

ليفربول محمد صلاح الدوري السعودي
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