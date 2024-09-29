خبر في الجول - وصول المدافع جيفرسون كوستا لمصر تمهيدا للتوقيع لـ الزمالك

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 14:12

كتب : شادي نبيل

جيفرسون كوستا

وصل المدافع الشاب جيفرسون كوستا إلى مصر تمهيدا للانتقال إلى الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن مدافع غينيا بيساو وصل إلى مصر مساء أمس السبت من أجل الخضوع للكشف الطبي مع الزمالك قبل التوقيع مع الفريق.

ويلعب لاعب غينيا بيساو ضمن صفوف أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أتم اتفاقه مع أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي، بشأن ضم المدافع جيفرسون كوستا.

اللاعب صاحب الـ19 عاما، سينضم إلى الزمالك نهائيا بدون مقابل مع وجود نسبة 10 % من إعادة البيع مستقبلا.

وسيتم قيد كوستا تحت السن، بعدما تم التعاقد معه بناء على رغبة جوزيه جوميز مدرب الفريق.

ومن المقرر أن ينضم جيفرسون كوستا إلى صفوف الزمالك عقب الانتهاء من خوض مواجهة السوبر الإفريقي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة أرينا بالرياض العاصمة السعودية.

كوستا تدرج في الفئات السنة لنادي بنفيكا وبالميراس البرازيلي وسبورتنج براجا البرتغالي.

ويلعب كوستا في أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا منذ يوليو الماضي.

جيفرسون كوستا الزمالك
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