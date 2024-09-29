سيراميكا كليوباترا ينفي إمكانية رحيل أحمد رمضان عن الفريق

أكد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا على بقاء أحمد رمضان لاعب الفريق ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل.

أحمد رمضان النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وقال البطاوي عبر المركز الإعلامي للنادي: "لا نية لسيراميكا كليوباترا للاستغناء عن خدمات أحمد رمضان أو طرح اسمه في مفاوضات مع أي فريق مصري خلال فترة الانتقالات كما تردد."

وأضاف "رمضان من الأعمدة الرئيسية في سيراميكا كليوباترا وعقده ممتد لـ 3 سنوات مقبلة والجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي متمسك باستمراره، والنادي لديه تطلعات كبيرة في الموسم المقبل ولذلك يجب الحفاظ على القوام الأساسي".

وانضم رمضان لسيراميكا كليوباترا في عام 2022 قادما من الأهلي.

وخلال الموسم الماضي شارك صاحب الـ 27 عاما مع سيراميكا في 33 مباراة وخلالها سجل هدفا وصنع آخر.

وتوج رمضان مع سيراميكا بلقبين لكأس الرابطة المصرية.

وأنهى سيراميكا كليوباترا الدوري الموسم الماضي غفي المركز الثامن برصيد 46 نقطة، وودع الفريق كأس مصر من دور الـ 16.

ويستعد سيراميكا لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر المصري في شهر أكتوبر المقبل.