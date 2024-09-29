كرة سلة - الاتحاد العربي لـ في الجول: انسحاب 4 أندية.. وإعفاء 2 من العقوبة

كشف عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة عن انسحاب أربعة أندية من البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في مصر.

ويستضيف نادي الاتحاد السكندري النسخة رقم 36 من البطولة العربية للأندية، وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل في مدينة الإسكندرية.

وانسحب فريقا الأنطواني وبيروت من لبنان بسبب الظروف الأمنية، بينما انسحب فريقا الترجي الجزائري وسلا المغربي.

وقال عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة لـ FilGoal.com: "قرر الاتحاد العربي لكرة السلة توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار على الفرق المنسحبة وفقا للائحة مع استثناء الأندية اللبنانية بسبب ظروف الحرب".

وكشف "ناديا بيروت والأنطواني اللبنانيين لن يتمكنا من القدوم إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية بسبب الأحداث الأمنية، أما ناديا الترجي الجزائري وسلا المغربي فقد انسحبا لظروف مالية".

وتابع "يتم توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار على فريقي الترجي الجزائري وسلا المغربي بسبب انسحابهما عقب إجراء القرعة".

وأوضح "تنص اللائحة عن غرامة 3 آلاف دولار فقط إذا كان الانسحاب قبل القرعة، بينما يتم تغريم الفريق المنسحب أثناء البطولة 15 ألف دولار".

واختتم تصريحاته "سيتم عقد اجتماع فني مساء غدا الإثنين من أجل إعادة نظام البطولة قبل انطلاقها في الإسكندرية".

وتشارك أندية الاتحاد السكندري وسبورتنج وسموحة في منافسات البطولة العربية.

وكانت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري - جمعية سلا المغربي - الأنطوني اللبناني - الوحدة الإماراتي.

المجموعة الثانية: العربي القطري - سموحة - الشارقة الإماراتي - كاظمة الكويتي.

المجموعة الثالثة: بيروت اللبناني - السيب العماني - القادسية الكويتي - البطائح الإماراتي.

المجموعة الرابعة: الغرافة القطري - ترجي درارية الجزائري - سبورتنج - شعب حضر موت اليمني.

وكان فريق بيروت اللبناني قد حقق لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في الدوحة بمشاركة الاتحاد والأهلي من مصر، بالفوز على سلا المغربي في النهائي.

وحقق الاتحاد السكندري لقب البطولة سبع مرات سابقة آخرها عام 2019 بالمغرب.