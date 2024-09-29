كرة يد - قبل ختام دور المجموعات.. حالات تأهل الأهلي والزمالك لنصف النهائي

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 12:32

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزمالك - كرة يد

تختتم منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد والمقامة على صالة العاصمة الإدارية.

ويتأهل أول المجموعات الثلاثة إلى نصف النهائي بالإضافة إلى الفريق صاحب أفضل مركز ثاني.

ويلعب الخليج السعودي أمام ماجديبورج الألماني في الثالثة عصرا، بينما الزمالك أمام فيزبريم المجري في الخامسة والنصف مساء، وتختتم منافسات المجموعات بمواجهة الأهلي ضد برشلونة.

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وقبل استعراض حالات تأهل الأهلي والزمالك إلى نصف النهائي، يستعرض لكم FilGoal.com ترتيب المجموعات:

المجموعة الأولى:

1- فيزبريم (نقطتان) +26 هدف

2- الزمالك (نقطتان) +5 أهداف

المجموعة الثانية:

1- الأهلي (نقطتان) +34 هدفا

2- برشلونة (نقطتان) +30 هدفا

المجموعة الثالثة:

1- ماجديبورج (نقطتان) +36 هدفا

2- الخليج (نقطتان) +23 هدفا

حالات تأهل الأهلي والزمالك

- الزمالك

الفوز على فيزبريم المجري = تأهل الزمالك في الصدارة.

التعادل = تأهل الزمالك حال لم تنته مباراتي الأهلي وبرشلونة أو الخليج وماجديبورج بالتعادل.

خسارة الزمالك = فرصة ضعيفة في انتظار أمل التأهل بفارق الأهداف بالاعتماد على نتيجتي الأهلي ضد برشلونة، والخليج أمام ماجديبورج.

- الأهلي

الفوز على برشلونة الإسباني = تأهل الأهلي في الصدارة

التعادل مع برشلونة = تأهل الأهلي في الصدارة

الخسارة أمام برشلونة = احتمالية التأهل اعتمادا على فارق الأهداف مع ضرورة نهاية المباراتين الآخريتين دون تعادل.

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