عواد: أعاتب إمام عاشور بعد مناوشة بيننا في السوبر.. ولم تكن هناك نية للانسحاب

عاتب محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، إمام عاشور لاعب وسط الأهلي.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وكشف عواد عن مناوشات بينه وبين إمام عاشور خلال مواجهة السوبر الإفريقي التي حمسها الزمالك بركلات الترجيح.

وقال محمد عواد حارس مرمى الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس: "النسخة الأفضل لإمام عاشور؟ لا أريد الحديث عن إمام لأنه حدثت بيني وبينه مناوشات خلال مواجهة السوبر داخل الملعب".

وتابع "أحب إمام على المستوى الشخصي لذلك أعاتبه كوني أعتبره أخي الأصغر، لكن لا أريد الحديث عن أمور فنية تخصه لأنه ليس لاعبا في فريقي".

وشدد "أعاتب إمام عاشور لأنني أحبه ولم أخطأ في حقه، فعل بعض الأمور داخل الملعب ولم أحب ما فعله، لست حزينا منه ولكن معاتبتي بسبب علاقتنا الجيدة".

وبسؤاله عن مشادة إمام ونبيل عماد رغم صداقتهما أجاب "دائما لا أحب أن تكون علاقة اللاعبين جيدة خارج الملعب لكن أمام الجماهير يختلف الأمر هذا ما نسميه بـ (اللقطة)، إذا كنا أصدقاء فتستمر صداقتنا رغم تنافسنا داخل الملعب في الـ 90 دقيقة فقط".

أما عن أنباء انضمامي لمعسكر المنتخب المقبل فقال: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني لمنتخب مصر وأكون منافس بشكل قوي لأن أمنية حياتي عودتي بشكل أفضل".

وواصل عواد "عقلية عبد الله سعيد مختلفة جدا عن معظم لاعبي مصر، لديه شغف كبير ويحاول إثبات نفسه رغم ما وصل إليه وهو ما يميزه عن البقية".

وكشف حارس مرمى الزمالك "لم تكن هناك نية للانسحاب بعد احتساب ركلة الجزاء للأهلي، لكن كانت هناك دهشة كبيرة حتى أنني داخل الملعب لم ألاحظ وجود شك في اللعبة".

وأضاف "عُدنا لاستئناف المباراة لأنه بالتأكيد هناك من أوصل معلومة لمن في الملعب أنه بالفعل هناك احتكاك والدليل أنه بعد ذلك لم يحدث اعتراض".

واختتم عواد تصريحاته "علاقتي جيدة جدا مع حراس مرمى الأهلي، أحب محمد الشناوي على المستوى الشخصي، وأيضا مصطفى شوبير الذي أرى أن لديه طموح كبير، كما أتواصل دائما مع حمزة علاء حتى من قبل خوضه منافسات أولمبياد باريس".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك هو لقب السوبر الإفريقي الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.