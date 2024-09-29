طبيب الزمالك يكشف تفاصيل تأهيل الونش وحمدي وتجهيز عودتهما

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 10:33

كتب : FilGoal

مران الزمالك - محمود حمدي الونش

تحدث محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن جديد تفاصيل تأهل محمود حمدي "الونش" وأحمد حمدي.

أحمد حمدي

النادي : الزمالك

محمود حمدي الونش

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الثنائي قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عبر القناة الأولى: "محمود الونش في المرحلة الأخيرة، اللاعب سيتجه إلى الإمارات من أجل برنامجه الأخير".

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وتابع "بعد المرحلة الأخيرة في الإمارات نتجه إلى الجراح الألماني لتقييم الوضع".

وشدد "لا يمكنني تحديد موعد دقيق لعودة الونش إلى الملعب، لكننا في آخر مرحلة وتفصلنا أسابيع قليلة".

وأوضح أسامة "الجراح الألماني سيقيم حالة الونش ومن ثم يحدد موعد عودته للملاعب".

أما بخصوص أحمد حمدي فأوضح "مر ثلاثة أشهر فقط منذ إجراء أحمد حمدي العملية الجراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي".

وتابع "لا يزال أمام حمدي وقت للتعافي واستكمال البرنامج التأهيلي".

واختتم أسامة تصريحاته بعد سؤاله عن إمكانية عودة حمدي في يناير قائلا: "مر ثلاثة أشهر فقط لذلك من الصعب عودته في يناير ولكن بعد ذلك".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك هو لقب السوبر الإفريقي الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.

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