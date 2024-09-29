رغم رائعة ميسي.. إنتر ميامي يتعادل أمام تشارلوت في الدوري الأمريكي

حسم التعادل مواجهة إنتر ميامي أمام تشارلوت ضمن منافسات القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 31.

وتقدم تشارلوت أولا في الدقيقة 57 عن طريق سويديرسكي.

ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدفا رائعا في الدقيقة 67 بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع التعادل رصيد إنتر ميامي إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب القسم الشرقي.

وبذلك يكون إنتر ميامي قد تعادل للمباراة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري.

وحسم إنتر ميامي تأهله بالفعل إلى المرحلة الإقصائية لكن ينافس الآن على لقب دوري المشجعين.

ويحتاج إنتر ميامي إلى 5 نقاط في آخر ثلاث مواجهات بتلك المرحلة من أجل حصد لقب درع المشجعين.

ودرع المشجعين هو لقب يُمنح للفريق الأكثر حصدا للنقاط في الموسم بجدول ترتيب الدوري الأمريكي.

ورفع ليونيل ميسي رصيده إلى 15 هدفا بالإضافة إلى 15 صناعة أهداف بالدوري هذا الموسم.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام كولومبوس كرو في الثانية والنصف من فجر الخميس.