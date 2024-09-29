مواعيد مباريات الأحد 29 سبتمبر 2024.. دربي مدريد ومونديال أندية اليد

يشهد اليوم الأحد الموافق 29 من شهر سبتمبر 2024 عددا من المباريات الهامة في مختلف المنافسات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الإنجليزي

يحل أستون فيلا ضيفا على إبسويتش تاون في تمام الرابعة عصرا ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ويلعب سام مرسي المحترف المصري في صفوف إبسويتش، ويتم نقل اللقاء على بي إن سبورتس 1.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق توتنام في السادسة والنصف مساء على ملعب أولد ترافورد.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

تتواصل منافسات الجولة الثامنة من المسابقة بأربع مباريات اليوم الأحد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتكو مدريد في دربي العاصمة الإسبانية في تمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

المحترفون

يحل إينتراخت فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش ضيفا على فريق هوليستن كيل في الرابعة والنصف عصرا ضمن منافسات الدوري الألماني.

بينما يستضيف نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد فريق سانت إيتيان في تمام السادسة مساء ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويذاع لقاء نانت عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل ريو أفي الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا ضيفا على سبورتنج براجا في العاشرة والنصف مساء.

كأس العالم للأندية لكرة اليد

تختتم منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) والمقامة في مصر.

ويواجه الخليج فريق ماجديبورج الألماني في تمام الثالثة عصرا على صالة العاصمة الإدارية.

بينما يلعب الزمالك أمام فيزبريم المجري في الخامسة والنصف مساء.

وأخيرا تختتم المباريات بمواجهة الأهلي ضد برشلونة في تمام الثامنة مساء.

وتذاع جميع المباريات عبر قناة أون تايم سبورتس.