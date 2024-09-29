عواد: شاهدنا مقطع انتقاد البعض بشكل سلبي.. ودور نجلي في ركلات الترجيح ومشاجرتي مع عبد المجيد

شدد محمد عواد حارس مرمى الزمالك أن الفريق شاهد مقطع انتقاد البعض بشكل سلبي قبل مباراة الأهلي.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال عواد عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "كنت أتحدث مع شيكابالا وعمر جابر قبل المباراة بيومين وقلت لهما إنني أشعر بمشاركتي في مباراة الأهلي وسنلعب ركلات ترجيح، شيكابالا قال لي إنني سأكون سبب الفوز، وعلمت بمشاركتي بشكل أساسي قبل المباراة بيوم".

وأضاف "أول كرة تصديت لها وهي الركلة الحرة المباشرة من وسام أبو علي أدخلتني المباراة وحصلت على ثقة كبيرة بسببها".

وأكمل "شاهدنا مقاطع حديث البعض عنا بشكل سلبي ومنحنا الحافز لنرد في أرض الملعب وهذه أفضل طريقة ممكنة، شاهدنا مقطع بوجود 600 مشجع من الزمالك في غرفة صغيرة، ولذلك كان لدينا الدافع للفوز".

تابع "اعترضنا خلال ركلة الجزاء، لأن في مباراة الكأس تم احتساب ضربة جزاء علينا وكانت خطأ، لكن أكملنا المباراة، أثناء هذا الوقت حصلت على تعليمات حول مسدد ضربة جزاء الأهلي، رأيت إمام عاشور يتحدث إلى وسام أبو علي وأعتقد من أجل أن يسدد بطريقة مختلفة عن المعتادة له، وبالفعل هذا حدث، فوسام لا يسدد بهذه الطريقة عادة".

وأكمل "عادة لا أركز مع أي شخص بين شوطي أي مباراة، ولدي طقوس خاصة مثل الصلاة، لكن في هذه المرة جميعنا كنا نتحدث مع بعضنا البعض ونعمل في هدوء ونواصل اللعب بنفس طريقة الشوط الأول".

وأكد "كنت واثقا في الفريق بأننا سنعود في النتيجة في أي وقت طالما كانت النتيجة التأخر بهدف واحد".

وأردف "ناصر منسي شخصية جيدة ولم يصدق سيناريو ما حدث، تعرض لظروف صعبة في الفترة السابقة، كنا نحاول مساعدته دائما، لم أشعر بأنه سيرحل عقب مباراة السوبر كما قيل، لكنه يتدرب بشكل جيد ويعتبر هذا الهدف مكافأة من الله له".

وكشف "نجلي كان يدربني في الفترة الماضية، وكان يقول لي دائما انظر إلى الكرة قبل أن ترتقي لها، ولذلك كنت سعيدا بتصدي ركلة ترجيح".

وأوضح "شاهدت جميع لاعبي الأهلي أثناء تسديدهم لركلات الجزاء، قبل المباراة تصديت من جميع لاعبي الزمالك ولذلك كان لديهم التفاؤل من أجل إمكانية أن أتصدى إذا وصلنا إلى ركلات الترجيح".

وشدد "أعلم رامي ربيعة أنه يسدد دائما في الجهة اليمنى، لكني كنت واثقا أنه سيسدد في اليسار وقفزت عليها لكن لم أتمكن من التصدي لها".

وعن احتفال ثنائي الأهلي قال: "لم أر احتفال رامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد بعد تسديد الثنائي لركلتي الترجيح، رفضت أن أحصل على معلومات عن تسديد كل لاعب من الأهلي من قبل الجهاز الفني".

وأكد "شعرت أن يحيى عطية الله لن يغير قراره حول الزاوية التي سيسدد فيها ركلة الترجيح".

وأكمل "شيكابالا ساندني وقت تجديد عقدي وطلب مني الاستمرار، هو ليس فقط القائد للفريق، لكنه بمثابة أخ لنا وحقق تاريخ كبير مع الزمالك".

وكشف "نبيل عماد السبب في اندماج اللاعبين الأجانب في الفريق معنا، من الجيد أن يكون هناك لاعب بهذه الشخصية في الفريق".

وعن تجديد عقده قال: "جلست مع حسين لبيب وأخبرني أن النادي يريد استمراري، وقلت له إن رغبتي هي الاستمرار، ولذلك اتفقنا على الأمر المبدئي، ولذلك اتفقنا على التركيز على بطولة الكونفدرالية ثم نتحدث في الأمر، جلسنا بعد انتهاء البطولة واتفقنا على كل شيء، لكن حصلت على إجازة وكان هناك العديد من المشاكل في النادي، إلى أن تحدث مع مجلس الإدارة وأتممنا تجديد التعاقد".

وعن مشاجرته مع حسام عبد المجيد قال: "اعتذرت لحسام عبد المجيد وللفريق بأكمله بعد المشاجرة معه في مباراة المصري، وقبلت عقوبة مجلس الإدارة، ثم انتهى كل شيء، وحسين لبيب قال قبل ذلك عني أنا وأحمد مصطفى "زيزو" زملكاوي أكثر من أي شخص آخر".

وأوضح "كان هناك العديد من المشاكل لا يشعر بها أي شخص خارج النادي بعد انتخاب المجلس الجديد بسبب معرفتنا بديون على النادي بأرقام مخيفة تبلغ 2.5 مليار جنيه، كنت لا أريد الرحيل من الزمالك، ولذلك تأثر مستواي بسبب تأجيل تجديد العقد أكثر من مرة مع تجديد بعض زملائي، لكني أشكر المشجعين الذين انتقدوني لأن ذلك حقهم عندما ينخفض مستواي لأن ذلك ساعدني في إثبات ذاتي".

وأنهى حديثه قائلا: "أحمد حسام "ميدو" كان السبب الأساسي لأن أشارك بشكل أساسي على حساب محمد صبحي في الإسماعيلي، كنت سعيدا بتغيير وجهة نظره من الهجوم إلى المدح كما حدث، هذه أفضل طريقة للرد على الهجوم، لا أحب الرد عن طريق الحديث لكن بالعمل".

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.