فليك: أتحمل مسؤولية حماية لاعبي فريقي.. وهذا سبب خروج ليفاندوفسكي

أوضح هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء التي تسببت في الخسارة من أوساسونا.

وتعثر برشلونة لأول مرة محليا وخسر من أوساسونا بنتيجة 4-2 في ثامن جولات الدوري الإسباني.

وقال هانز فليك عقب نهاية المباراة لقناة موفيستار الإسبانية: "علينا تقبل هذه الهزائم، لم نلعب بشكل جيد وأعتقد أن مسؤوليتي هي حماية اللاعبين لأنهم لعبوا عدد دقائق كبير، ولم أتوقع أننا سنلعب بهذه الطريقة".

وأضاف "أخبرت الفريق أنه يتعين علينا المضي قدما، سنخوض مباراتين يوم الثلاثاء ثم الأحد المقبلين، نحن نسير في الطريق الصحيح".

وأكمل "ارتكبنا الكثير من الأخطاء، وأعتقد أن هناك خطأ لصالحنا قبل تسجيل الهدف الثاني، لكنني لست متأكدا منه كوني لم أراه بعد، تسجيل 4 أهداف ضدنا أمر كبير للغاية".

وواصل "لست هنا للحديث عن التحكيم، لم يكن لدي أفضل مجال لرؤية ما حدث، هناك حكم يتخذ قراره وكذلك تقنية الفيديو".

وأتم "خروج ليفاندوفسكي كان من أجل الراحة، الجميع يحتاج للراحة، نخوض مباراة كل 3 أيام وفعلت هذا لمصلحته".

وللمرة الأولى سقط برشلونة خلال الموسم الجاري، إذ قبل هذه المباراة كان قد فاز في جميع المباريات في الدوري الإسباني.

وأصبح لامين جمال الذي يبلغ من العمر 17 عاما و77 يوما أصغر لاعب يسجل 9 أهداف في الدوريات الخمسة الكبرى خلال الـ90 عاما الماضية، وبذلك كسر رقم الإيطالي جياني ريفيرا الذي حقق ذلك في عمر الـ17 عاما و87 يوما.

وللمباراة السابعة على التوالي لا يعرف أوساسونا الهزيمة على ملعبه أبدا.

ولعب براين سرقسطة لاعب أوساسونا الذي عذب برشلونة في الموسم الماضي في مباراة فريقه غرناطة وقتها ضد الفريق الكتالوني وتمكن من تسجيل هدفين.

الأمر لم يختلف كثيرا عندما لعب سرقسطة مع أساسونا إذ سجل هدفا وصنع آخر، ليذكر جماهير برشلونة بما فعله من قبل الموسم المنقضي.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 21 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما ارتفع رصيد أوساسونا للنقطة 14 في المركز السادس.

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