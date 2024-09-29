سلوت: سعيد بصدارة ترتيب الدوري ولكن.. ويجب أن نشيد بطريقة لعب أونيل

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 00:41

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

عبر أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول عن سعادته بتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة للمسابقة.

وقال المدرب الهولندي لـ بي بي سي: "من الجميل دائما الفوز، وخاصة خارج الأرض، لم تكن أول 15/20 دقيقة رائعة، كانت بالفعل صعبة علينا، ولكن في النهاية سيطرنا على المباراة".

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وأضاف "يجب أيضا أن نشيد بخطة اللعب التي وضعها جاري أونيل، على الرغم من أن الأمر يبدو غريبا، إلا أنه قدم أداء جيدا حقا خلال المباريات الست الأخيرة".

وأكمل "لديه خطة لعب جيدة لكل خصم وكان الأمر نفسه بالنسبة لنا اليوم".

وتابع "هدف ولفرهامبتون كان يمكننا تجنبه، استقبلنا الهدف في وقت سيئ لأننا كنا نسيطر تماما على المباراة".

وواصل "عاد ولفرهامبتون إلى المباراة بعد الهدف والشيء الجيد بالنسبة لنا هو أننا سجلنا على الفور لتصبح النتيجة 2-1".

وشدد "أشعر بالسعادة بصدارة جدول الترتيب لكن هذا لا يخبرني بالكثير في الوقت الحالي. إذا نظرت إلى ولفرهامبتون، ستجد أنه في أسفل الجدول لكنه لعب بشكل جيد".

وأنهى حديثه قائلا: "بعد 19 مباراة سيخبرني ذلك بشيء، لكن ليس بعد ست مباريات".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 15 في الصدارة مستغلا تعثير مانشستر سيتي بالتعادل مع نيوكاسل يونايتد والذي أوصله للنقطة رقم 14 بالتساوي مع أرسنال.

بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

ليفربول الدوري الإنجليزي أرني سلوت ولفرهامبتون
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