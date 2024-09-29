السقوط الأول.. "معذب" برشلونة يقود أوساسونا للفوز برباعية

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 00:14

كتب : محمد رؤوف

براين سرقسطة

فاز أوساسونا على منافسه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل أهداف أوساسونا كل من أنتي بوديمير (2) وبراين سرقسطة وأبل بريتونيس.

بينما أحرز باو فيكتور ولامين جمال ثنائية برشلونة.

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وللمرة الأولى سقط برشلونة خلال الموسم الجاري، إذ قبل هذه المباراة كان قد فاز في جميع المباريات في الدوري الإسباني.

وأصبح لامين جمال الذي يبلغ من العمر 17 عاما و77 يوما أصغر لاعب يسجل 9 أهداف في الدوريات الخمسة الكبرى خلال الـ90 عاما الماضية، وبذلك كسر رقم الإيطالي جياني ريفيرا الذي حقق ذلك في عمر الـ17 عاما و87 يوما.

وللمباراة السابعة على التوالي لا يعرف أوساسونا الهزيمة على ملعبه أبدا.

ولعب براين سرقسطة لاعب أوساسونا الذي عذب برشلونة في الموسم الماضي في مباراة فريقه غرناطة وقتها ضد الفريق الكتالوني وتمكن من تسجيل هدفين.

الأمر لم يختلف كثيرا عندما لعب سرقسطة مع أساسونا إذ سجل هدفا وصنع آخر، ليذكر جماهير برشلونة بما فعله من قبل الموسم المنقضي.

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وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 21 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما ارتفع رصيد أوساسونا للنقطة 14 في المركز السادس.

ووضع هانز فليك مدرب برشلونة أكثر من لاعب أساسي على مقاعد البدلاء، مثل لامين جمال ورافينيا وإنييجو مارتينيز وأليخاندرو بالدي.

وافتتح بوديمير النتيجة في الدقيقة 19 من رأسية عقب عرضية من براين سرقسطة.

وأضاف سرقسطة الهدف الثاني في الدقيقة 28 بعد راوغة إنياكي بينيا حارس مرمى برشلونة.

وقلص باو فيكتور الفارق بطريقة كوميدية من حارس مرمى أوساسونا بعدما أخطأ في التصدي لها في الدقيقة 54.

وحصل أوساسونا على ضربة جزاء بعد تدخل قوي من سيرجي دومينيجيز وسجلها بوديمير في الدقيقة 72.

وتمكن بريتونيس من تسجيل هدفا رائعا بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 85.

وقلص لامين جمال النتيجة بعد تسديدة قوية، لكن لم يتمكن برشلونة من التعادل حتى النهاية في الدقيقة 89.

برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني براين سرقسطة
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