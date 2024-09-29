بعد حصد السوبر الإفريقي.. بعثة الزمالك تصل القاهرة
الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 00:00
كتب : إبراهيم رمضان
وصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من المملكة العربية السعودية بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي.
وانتصر الزمالك بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 1-1.
ومنح جوزيه جوميز اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية.
المود حلو 😎#Zamalek | #MostTitledIn20C | #الزمالك_أولًا pic.twitter.com/QwyeTjrDIL— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 28, 2024
وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.
فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.
ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.
وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.
وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.
بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.