هشام نصر: تصريحات البعض جعلت لاعبي الزمالك في حالة تحفز

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

اعتراض لاعبي الزمالك على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لـ الأهلي

شدد هشام نصر نائب رئيس الزمالك على أن تصريحات البعض عن فريقه قبل السوبر الإفريقي أثارت اللاعبين وجعلتهم في انتظار المباراة بشدة.

وقال هشام نصر عبر قناة ناديه: "تصريحات البعض التي قللت من الزمالك أثارت اللاعبين بشكل كبير وجعلتهم في حالة تحفز شديدة وكانوا في انتظار المباراة بفارغ الصبر للرد في الملعب".

وأضاف "جوميز يعمل بطريقة رائعة مع الزمالك ويقدم كل ما لديه للفريق واللاعبين يشعرون بالثقة تجاهه".

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وأتم تصريحاته "الزمالك فاز بالسوبر الإفريقية بالنتيجة والأداء ويستحق اللقب بكل تأكيد".

ووصلت بعثة الزمالك منذ قليل إلى القاهرة قادمة من السعودية بعد نهاية السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.

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