سليمان: أعد جماهير الزمالك بوضع الفريق في المستوى العالمي

شدد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك على أن ناديه سيعمل على تطوير مستوى فريق كرة القدم لحصد المزيد من البطولات بعد التتويج بالسوبر الإفريقي.

وقال سليمان عبر قناة ناديه: "أعد جماهير الزمالك بالمزيد من البطولات ووضع الفريق في المستوى العالمي".

وأضاف "سنواصل العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاحات لإسعاد الجمهور".

ووصلت بعثة الزمالك منذ قليل إلى القاهرة قادمة من السعودية بعد نهاية السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.