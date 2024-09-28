الدوري السعودي – بمشاركة ديانج.. الهلال يعزز صدارته برباعية ضد الخلود

انتصر الهلال على الخلود بنتيجة 4-2 في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وللمرة الثالثة في تاريخه يحقق الهلال الفوز في أول 5 جولات بالدوري السعودي بعد موسمي 2010-11 و2018-19.

وأصبح في رصيد الزعيم 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني الذي تفوق عليه في الجولة الماضية.

وظل الخلود الصاعد حديثا للمسابقة في المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط.

وتقدم في الدقيقة 38 عن طريق كاليدو كوليبالي.

وأَضاف البرازيلي مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وعزز علي البليهي التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 45+3.

وبعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني سجل البرازيلي رينان لودي الهدف الرابع للضيوف.

وقلص همام الهمامي الفارق في الدقيقة 71، ثم سجل تروست إيكونج الهدف الثاني للخلود في الدقيقة 87.

وشارك أليو ديانج أساسيا في اللقاء منذ البداية وحتى صافرة النهاية.

وسيحل الهلال ضيفا على أهلي جدة في الجولة المقبلة، بينما يحل الخلود ضيفا على الخليج الذي يلعب له محمد شريف.