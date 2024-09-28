هاني شكري: هذا الجيل من الزمالك صعب أن يتكرر

عبر هاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك عن سعادته بالفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، مشددا على أن الجيل الحالي من فريقه صعب أن يتكرر.

وقال شكري عبر قناة ناديه: "حسين لبيب بذل الكثير من الجهد لتحفيز اللاعبين قبل السوبر الإفريقي وأصر على السفر مع الفريق إلى السعودية".

وأضاف "هذا الجيل في الزمالك من الصعب أن يتكرر ويضم العديد من اللاعبين النجوم".

وأكمل "سياسة الزمالك في التعاقدات تغيرت وبدأنا العمل على متابعة اللاعبين ومعرفة إمكانياتهم قبل التعاقد معهم حتى تكون كل صفقة مفيدة للفريق ودفع ملايين الدولارات في اللاعبين أصبح من الماضي بالنسبة لنا".

وأشار "أريد الإشادة بـ محمود بنتايك فهو لاعب كبير وأبهر الجميع بمستواه أمام الأهلي وكل ما قيل عن أن جوميز غير مقتنع بإمكانياته ويريد رحيله فهو غير صحيح تماما".

وأتم تصريحاته "لا نريد إخراج اللاعبين عن حالة التركيز الحالية قبل السوبر المصري وانطلاق الدوري ولكن من حق الجمهور أن يحتفل مع لاعبيه بلقب السوبر الإفريقي وسندرس الطريقة المناسبة لذلك".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.