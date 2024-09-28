كرة يد - برشلونة يكتسح سيدني قبل لقاء الأهلي في كأس العالم للأندية

اكتسح برشلونة الإسباني بطل أوروبا والعالم خصمه جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 53-23 الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2024.

وتقام البطولة في العاصمة الإدارية حيث تستضيف مصر نهائيات النسخة الجارية.

وتعد تلك المباراة ضمن مجموعة الأهلي.

وكان الأهلي فاز على بطل أوقيانوسيا أمس الجمعة بنتيجة 49-15.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن برشلونة برصيد نقطتين.

فيما انتهى مشوار سيدني مبكرا بتذيل الترتيب بدون أي فوز.

وسيلتقي الأهلي غدا الأحد مع برشلونة في الثامنة لحسم المتصدر.

وتضم البطولة 9 فرق مقسمة على 3 مجموعات بواقع 3 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل متصدر الترتيب إلى الدور المقبل بالإضافة لأفضل فريق احتل المركز الثاني للمربع الذهبي.

وجاءت قرعة البطولة

المجموعة الأولى: فيزبريم المجري - الزمالك - توباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني - الأهلي - جامعة سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - كاليفورنا إيجلز الأمريكي.

ويعد برشلونة الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، فيما فاز ماجديبورج الألماني بلقب آخر 4 نسخ.

ويعد الأهلي صاحب أفضل مشاركة مصرية باحتلال المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في مصر عام 2007.

وسبق أن احتل الزمالك المركز الثالث في نسخة 2010 والتي استضافتها قطر.