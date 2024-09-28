ماريسكا: بالمر كان بإمكانه التسجيل أكثر.. ويهمني الأداء أكثر من النتيجة

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 21:38

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي أن كول بالمر لاعب الفريق كان بإمكانه تسجيل أكثر من 4 أهداف ضد برايتون.

وقاد كول بالمر لاعب تشيلسي فريقه للفوز على منافسه برايتون بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات نقلتها بي بي سي: "حققنا فوزا جيدا للغاية، وكان بوسعنا أن نؤدي بشكل أفضل في بعض لحظات المباراة، ولكننا استحقينا الفوز بشكل عام".

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وأضاف "إنها مباراة يحتاج الفريق فيها إلى التعلم من أجل تحسين الأمور، لذا كان يوما رائعا بالنسبة لي".

وتابع "سجل بالمر أربعة أهداف، وقلت له إنه كان بإمكانه تسجيل هدفين أو ثلاثة أهداف أخرى، أعرف بالمر منذ سنوات في مانشستر سيتي، إنه لاعب من الطراز الأول ويتعين عليه فقط أن يستمر على نفس المنوال".

وأكد "أفضل شيء هو أن بالمر كإنسان هو نفسه، حياته لم تتغير وهذا هو أفضل شيء بالنسبة له، يجب أن يكون طموحا ومتعطشا لتسجيل المزيد".

وأكمل "يمكن أن يحدث ونستقبل هدفين مثلما حدث، لكن الأمر المهم هو أن يستمر الفريق على نفس المنوال، ويخلق العديد من الفرص".

وشدد "أركز على الطريقة التي نلعب بها أكثر من النتائج، نلعب بشكل أفضل مما توقعت".

وأنهى حديثه قائلا: "أفضل الاستحواذ على الكرة أكثر، لكننا عانينا قليلا في بداية المباراة، لقد تركنا الاستحواذ لأنهم فاجأونا من الناحية التكتيكية، ولكن بشكل عام كنا جيدين للغاية".

وبات بالمر أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في الشوط الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأصبح بالمر ثاني أكثر لاعب يسجل سوبر هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي مرتين، يسبقه فقط سيرجيو أجويرو بثلاث مرات.

وساهم بالمر في 43 هدفا لتشيلسي في الدوري الإنجليزي ما بين التسجيل والصناعة في 39 مباراة.

وتمكن بالمر من تسجيل 10 أهداف من ركلات ترجيح بنسبة نجاح 100%.

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