الدوري الإماراتي - النني يشارك في عودة الجزيرة للانتصارات بثلاثية ضد النصر

شارك محمد النني في فوز الجزيرة على النصر بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.

وبدأ الدولي المصري أساسيا في اللقاء وحتى النهاية.

وتقدم الجزيرة بهدف نبيل فقير من ركلة جزاء في الدقيقة 5.

وصنع فقير بعد سلسلة من التمريرات الثنائية مع النني هدفا سجله البرازيلي برونو في الدقيقة 37، هدف حمل الرقم 100 في الموسم الجاري.

النني وفقير ينثران سحرهما في الملعب برونو يسجل الهدف الثاني لفريق الجزيرة بعد سلسلة من التمريرات الجميلة هو الهدف الـ100 في دورينا هذا الموسم#الجزيرة_النصر#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/IobPrMh0AK — ADSportsTV (@ADSportsTV) September 28, 2024

وأضاف برونو الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 45+6.

ولم ينته الشوط إلا بهدف جديد، دوّنه عادل تاعرابت في الدقيقة 45+9.

الأهداف توقفت في الشوط الأول لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة وحصد النقطة السادسة هذا الموسم.

وارتقى الجزيرة للمركز السابع برصيد 6 نقاط، وتكبد النصر ثاني هزيمة له هذا الموسم على التوالي بنفس الرصيد وظل ثامنا.

وسيلتقي الجزيرة مع دبا الحصن في الجولة الخامسة يوم 5 أكتوبر.