الدوري الإماراتي - النني يشارك في عودة الجزيرة للانتصارات بثلاثية ضد النصر

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 21:29

كتب : FilGoal

النني - نبيل فقير - الجزيرة

شارك محمد النني في فوز الجزيرة على النصر بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.

وبدأ الدولي المصري أساسيا في اللقاء وحتى النهاية.

وتقدم الجزيرة بهدف نبيل فقير من ركلة جزاء في الدقيقة 5.

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وصنع فقير بعد سلسلة من التمريرات الثنائية مع النني هدفا سجله البرازيلي برونو في الدقيقة 37، هدف حمل الرقم 100 في الموسم الجاري.

وأضاف برونو الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 45+6.

ولم ينته الشوط إلا بهدف جديد، دوّنه عادل تاعرابت في الدقيقة 45+9.

الأهداف توقفت في الشوط الأول لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة وحصد النقطة السادسة هذا الموسم.

وارتقى الجزيرة للمركز السابع برصيد 6 نقاط، وتكبد النصر ثاني هزيمة له هذا الموسم على التوالي بنفس الرصيد وظل ثامنا.

وسيلتقي الجزيرة مع دبا الحصن في الجولة الخامسة يوم 5 أكتوبر.

محمد النني النصر الجزيرة الدوري الإماراتي
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