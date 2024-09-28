تشكيل برشلونة – لامين يامال ورافينيا على دكة البدلاء.. وليفاندوفسكي أساسي ضد أوساسونا

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 21:27

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أوساسونا.

ومن المقرر أن تجمعهما المباراة بعد قليل في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويجلس لامين يامال ورافينيا على مقاعد البدلاء بالإضافة إلى إنييجو مارتينيز.

أخبار متعلقة:
الدوري الإيطالي - يوفنتوس يتصدر بثلاثية جديدة ضد جنوى.. ورقم قياسي تاريخي بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره كرة سلة - الأهلي يضم رامي إبراهيم أرتيتا: أنا غير مسؤول عن إفساد علاقتي بـ جوارديولا

وأعطى كذلك أليخاندرو بالدي راحة ويجلس على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى إنياكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي – سيرجي دومينجيز – باو كوبارسي – جيرارد مارتين

خط الوسط: بابلو توري – إريك جارسيا – بيدري

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – باو فيكتور

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة أي العلامة الكاملة.

ويأتي أوساسونا في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

ليفاندوفسكي برشلونة الدوري الإسباني هانز فليك أوساسونا
نرشح لكم
7 مواجهات نارية في انتظار ليفربول.. وسلوت يعلق: أفضل طريقة للحكم علينا لابورتا: هذا سبب رحيل تشافي ومستقبل دوري السوبر الأوروبي بوليسيتش: ميلان غير مسيرتي إلى الأفضل لابورتا: رفضنا عرضا خرافيا لضم يامال.. والراحلون لن يجدوا مكانا مثل برشلونة ميسي أم رونالدو؟ رد غير متوقع من مسعود أوزيل حرمان سان جيرمان من جماهيره أمام مارسيليا فابريجاس مشيدا بـ لامين يامال: لا أحبذ المقارنات لكن مؤشراته تعيد للأذهان بداية ميسي بعد القبض على 19 مشجعا.. الكشف عن شهادة تشالهان أوجلو في تحقيقات قضية أولتراس إنتر
أخر الأخبار
سلوت يتحدث عن أزمات ليفربول قبل مواجهة تشيلسي.. وإجابة مكررة 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
السوبر المصري - أوباما وأوجولا ورمضان صبحي على رأس قائمة بيراميدز.. وغياب مؤثر 16 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري السعودي - جيسوس يحدد بديل ياسين بونو في الهلال 34 دقيقة | سعودي في الجول
القسم الثاني ب - محمد عبد الله مديرا فنيا لنادي نبروه 52 دقيقة | القسم الثاني
7 مواجهات نارية في انتظار ليفربول.. وسلوت يعلق: أفضل طريقة للحكم علينا ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الجمعة 18 أكتوبر - يد الأهلي والزمالك في نصف نهائي إفريقيا.. ودربي سعودي ساعة | كرة يد
استمرار غياب طارق حامد حتى نهاية أكتوبر 11 ساعة | المحترفون
بمشاركة 167 فريقا بعد صعود "ثواني الرابع".. الكشف عن نظام القسم الثالث 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا