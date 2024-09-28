تشكيل برشلونة – لامين يامال ورافينيا على دكة البدلاء.. وليفاندوفسكي أساسي ضد أوساسونا

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أوساسونا.

ومن المقرر أن تجمعهما المباراة بعد قليل في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويجلس لامين يامال ورافينيا على مقاعد البدلاء بالإضافة إلى إنييجو مارتينيز.

وأعطى كذلك أليخاندرو بالدي راحة ويجلس على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى إنياكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي – سيرجي دومينجيز – باو كوبارسي – جيرارد مارتين

خط الوسط: بابلو توري – إريك جارسيا – بيدري

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – باو فيكتور

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة أي العلامة الكاملة.

ويأتي أوساسونا في المركز السابع برصيد 11 نقطة.