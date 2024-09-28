تشكيل برشلونة – لامين جمال ورافينيا على دكة البدلاء.. وليفاندوفسكي أساسي ضد أوساسونا
السبت، 28 سبتمبر 2024 - 21:27
كتب : FilGoal
أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أوساسونا.
لامين جمال
النادي : برشلونة
ومن المقرر أن تجمعهما المباراة بعد قليل في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإسباني.
ويجلس لامين جمال ورافينيا على مقاعد البدلاء بالإضافة إلى إنييجو مارتينيز.
وأعطى كذلك أليخاندرو بالدي راحة ويجلس على مقاعد البدلاء.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى إنياكي بينيا
خط الدفاع: جول كوندي – سيرجي دومينجيز – باو كوبارسي – جيرارد مارتين
خط الوسط: بابلو توري – إريك جارسيا – بيدري
خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – باو فيكتور
ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة أي العلامة الكاملة.
ويأتي أوساسونا في المركز السابع برصيد 11 نقطة.
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