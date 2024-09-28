الدوري الإيطالي - يوفنتوس يتصدر بثلاثية جديدة ضد جنوى.. ورقم قياسي تاريخي

استعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي بالفوز 3-0 على جنوى في الجولة السادسة.

وسجل دوشان فلاهوفيتش ثنائية وفرانسيسكو كونسيساو.

وارتقى يوفنتوس لصدارة الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة بشكل مؤقت.

وأصبح يوفنتوس أول فريق في تاريخ الدوري الإيطالي لا يستقبل هدفا في أول 6 جولات من المسابقة، تحت قيادة تياجو موتا.

وحقق يوفنتوس الفوز بنتيجة 3-0 في أول جولتين وتعادل سلبيا في 3 مباريات، وعاد للفوز مجددا بنفس النتيجة.

مفاجأة أصحاب الأرض

وأجرى ألبرتو جيلاردينو مدرب جنوى تعديلا في تشكيل فريقه ودفع بأونست أهانور البالغ 16 عاما في مركز الظهير الأيسر.

اللاعب اليافع وُلد في إيطاليا لأبوين من نيجيريا وأبدى يوفنتوس اهتماما بضمه في الصيف الماضي، ويبلغ طوله 184 سم ويلعب بقدمه اليسرى ويشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وكذلك لعب كظهير أيسر وجناح.

ووقّع عقدا احترافيا مع جنوى يمتد لمدة 3 مواسم حتى صيف 2027.

وصف المباراة

شوط أول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين على ملعب الماراتسي.

وفي الشوط الثاني تقدم يوفنتوس بهدف أول عن طريق فلاهوفيتش في الدقيقة 48 من علامة الجزاء.

وبعد 7 دقائق أضاف الصربي الهدف الثاني رافعا رصيده لـ 4 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري مع بوليسيتش وتورام وريتيجي.

وفي الدقيقة 89 عزز كونسيساو النتيجة بالهدف الثالث من صناعة خيفيرن تورام.