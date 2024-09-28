الدوري الإيطالي - يوفنتوس يتصدر بثلاثية جديدة ضد جنوى.. ورقم قياسي تاريخي

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 21:21

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

استعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي بالفوز 3-0 على جنوى في الجولة السادسة.

وسجل دوشان فلاهوفيتش ثنائية وفرانسيسكو كونسيساو.

وارتقى يوفنتوس لصدارة الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة بشكل مؤقت.

أخبار متعلقة:
مدير يوفنتوس: من المحزن رحيل كالافيوري خارج إيطاليا.. وكييزا كان خارج المشروع يوفنتوس يجدد تعاقد ثنائي الفريق سبورت تكشف التفاصيل المالية لانتقال تشيزني لـ برشلونة.. وموقف يوفنتوس يوفنتوس يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بثلاثية في شباك أيندهوفن

وأصبح يوفنتوس أول فريق في تاريخ الدوري الإيطالي لا يستقبل هدفا في أول 6 جولات من المسابقة، تحت قيادة تياجو موتا.

وحقق يوفنتوس الفوز بنتيجة 3-0 في أول جولتين وتعادل سلبيا في 3 مباريات، وعاد للفوز مجددا بنفس النتيجة.

مفاجأة أصحاب الأرض

وأجرى ألبرتو جيلاردينو مدرب جنوى تعديلا في تشكيل فريقه ودفع بأونست أهانور البالغ 16 عاما في مركز الظهير الأيسر.

اللاعب اليافع وُلد في إيطاليا لأبوين من نيجيريا وأبدى يوفنتوس اهتماما بضمه في الصيف الماضي، ويبلغ طوله 184 سم ويلعب بقدمه اليسرى ويشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وكذلك لعب كظهير أيسر وجناح.

ووقّع عقدا احترافيا مع جنوى يمتد لمدة 3 مواسم حتى صيف 2027.

Image

وصف المباراة

شوط أول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين على ملعب الماراتسي.

وفي الشوط الثاني تقدم يوفنتوس بهدف أول عن طريق فلاهوفيتش في الدقيقة 48 من علامة الجزاء.

وبعد 7 دقائق أضاف الصربي الهدف الثاني رافعا رصيده لـ 4 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري مع بوليسيتش وتورام وريتيجي.

وفي الدقيقة 89 عزز كونسيساو النتيجة بالهدف الثالث من صناعة خيفيرن تورام.

يوفنتوس جنوى الدوري الإيطالي أونست أهانور
نرشح لكم
التعثر الأول ورقم سلبي لـ كين.. بايرن ميونيخ يتعادل مع ليفركوزن مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (4)-(2) برشلونة.. جووووووول لامين جمال ماريسكا: بالمر كان بإمكانه التسجيل أكثر.. ويهمني الأداء أكثر من النتيجة تشكيل برشلونة – لامين جمال ورافينيا على دكة البدلاء.. وليفاندوفسكي أساسي ضد أوساسونا بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره أرتيتا: أنا غير مسؤول عن إفساد علاقتي بـ جوارديولا جوارديولا: اتخذنا قرارات سيئة أمام نيوكاسل.. وسنرى موقف هالاند بعد الإصابة شوط واحد.. عبد المنعم يساهم في تعادل نيس السلبي مع لانس
أخر الأخبار
سليمان: أعد جماهير الزمالك بوضع الفريق في المستوى العالمي 19 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري السعودي – بمشاركة ديانج.. الهلال يعزز صدارته برباعية ضد الخلود 32 دقيقة | سعودي في الجول
هاني شكري: هذا الجيل من الزمالك صعب أن يتكرر 39 دقيقة | كأس السوبر الإفريقي
كرة يد - برشلونة يكتسح سيدني قبل لقاء الأهلي في كأس العالم للأندية ساعة | رياضات أخرى
التعثر الأول ورقم سلبي لـ كين.. بايرن ميونيخ يتعادل مع ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (4)-(2) برشلونة.. جووووووول لامين جمال ساعة | الكرة الأوروبية
ماريسكا: بالمر كان بإمكانه التسجيل أكثر.. ويهمني الأداء أكثر من النتيجة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الصدارة حمراء.. هدف صلاح يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 2 هندريك: تلقيت تهديدات يومية مع الأهلي.. وفترتي معه كلفتني الكثير 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 محاميهم يكشف مستجدات زيارة فتوح لأسرة الضحية.. وموقف شكوى التوأم ضد المصري