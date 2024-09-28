بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في تسجيل هدفه رقم 34 مع فريقه من ركلات جزاء منذ انضمامه له.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني من ضربة جزاء في شباك ولفرهامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 6 من الدوري الإنجليزي.

وتعادل محمد صلاح مع بيلي ليديل لاعب ليفربول السابق الذي سجل 34 ركلة جزاء مع الفريق الأحمر.

ويتفوق على صلاح في الأهداف من ركلات جزاء مع ليفربول كل من:

نيل ميلر 38

يان مولبي 42

ستيفن جيرارد 47

على جانب آخر واصل محمد صلاح زيادة أهدافه مع ليفربول منذ انضمامه للفريق الأحمر وهو الرقم الذي يتفوق فيه على كل اللاعبين بفارق كبير للغاية.

ومنذ انضمامه لليفربول أصبح محمد صلاح هو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 231 هدفا ويأتي من بعده سون هيونج مين نجم توتنام برصيد 161 هدفا.

وبشكل عام هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وصل محمد صلاح للمساهمة التهديفية رقم 8، برصيد 4 أهداف و4 تمريرات حاسمة.