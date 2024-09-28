كرة سلة - الأهلي يضم رامي إبراهيم

السبت، 28 سبتمبر 2024 - 21:06

كتب : حسام نور الدين

رامي إبراهيم - سلة الأهلي

أعلن الأهلي ضم رامي إبراهيم لمدة موسمين قادما من سبورتنج لتدعيم صفوف فريق السلة.

وقال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي في الأهلي أن اللاعب يمثل إضافة كبيرة للفريق بعدما نال ثقة الجهاز الفني.

وجاء ضم اللاعب ‏في ضوء تدعيم صفوق الفريق بعناصر مميزة من أجل استمرار الفريق في حصد البطولات خلال الفترة القادمة.

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وسبق أن ضم الأهلي يوسف الغايش بعقد لمدة 4 مواسم قادما من سورتنج، كما ضم إبراهيم زهران لمدة 4 مواسم.

ونجح الأهلي في التعاقد مع الأمريكي جون روبيرسون ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

ويدعم الأهلي صفوفه لتقوية الفريق بعدما خسر ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي.

ويقود فريق سلة الأهلي، الإسباني أجوستي بوش بالموسم المقبل.

وسيكون الموسم المقبل هو الثالث للمدرب الإسباني مع الأهلي.

وفي موسمه الأول مع الأهلي فاز المدرب الإسباني بالدوري المصري وكأس مصر والبطولة العربية والدوري المرتبط والبطولة الإفريقية.

وقاد الإسباني أجوستي الأهلي في الموسم الماضي للفوز ببطولتي الدوري المرتبط والسوبر المصري.

ليكون مجموع بطولاته مع الأهلي 7 بطولات.

وخسر الفريق معه الدوري المصري وكأس مصر والبطولة العربية وبطولة إفريقيا.

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