أرتيتا: أنا غير مسؤول عن إفساد علاقتي بـ جوارديولا

أقر ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن إذا أراد أي شخص الإضرار بعلاقته مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي فالأمر ليس في يديه.

وزاحم أرسنال خصمه مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز متأخر للغاية على ليستر سيتي بنتيجة 4-2 في الجولة السادسة.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "أنا سعيد للغاية، أولا وقبل كل شيء بالأداء، أعتقد أننا كنا لا نصدق، كنا نستحق الفوز بأهداف أكثر بكثير".

وأضاف "الأمور أصبحت أكثر صعوبة بعد تسجيل ليستر هدف التعادل، لكن واصل الفريق الضغط وخلق الفرص، عانينا أكثر من اللازم، لكن أنا سعيد بالفريق".

وأكمل "عقلية الفريق كانت رائعة في التعامل مع موقف التعادل المفاجئ لليستر، فهمنا سريعا ما كان علينا فعله، سجل جيمس جاستن هدفا لا يصدق".

وشدد "كان من الممكن أن نكون في وضع مختلف تماما بسبب الهدفين اللذين استقبلناهما ولكننا واثقون من الأداء الذي قدمناه مما يجعلنا سعداء للغاية".

وواصل "كان هناك احتمال أن تنتهي المباراة بالتعادل، كل فريق لديه ميزة رائعة لخلق مشاكل لخصمه، سجل ليستر هدفين من فرص قليلة جدا، لكن هذه هي جودتهم".

وشدد "لم أر إنسانا يعمل بجد مثل بيب جوارديولا، والجميع في مانشستر سيتي يفوزون باستمرار والسبب وراء ذلك هو استمرارهم في الحفاظ على هذا الجوع".

وتابع "إذا أراد شخص ما الإضرار بعلاقتي مع جوارديولا فهذا ليس في يدي، يمكنني أن أكرر ذلك بوضوح شديد، أنا معجب بجوارديولا وأحبه وأحترمه بشدة لكل ما يفعله من أجلي، هو صديق لي".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما أقول إنني أعرف أشياء عن مانشستر سيتي، أعني أنني أعرف مدى جدية عملهم، هذا ما أعنيه".

ورفع أرسنال رصيده لـ 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي.

فيما ظل ليستر سيتي في المركز السابع عشر ودون فوز حتى الآن في المسابقة برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.

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